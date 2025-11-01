RECIBÍ EL NEWSLETTER
playas

Se realizará una nueva edición del Día de Limpieza de Costas en Uruguay

El próximo 8 de noviembre voluntarios limpiarán las playas de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Encontrá horarios y puntos de encuentro en esta nota.

IMG_0837

La 16º edición del Día Internacional de Limpieza de Costas en Uruguay se realizará el 8 de noviembre, para recolectar los residuos que encuentran en las playas de los 6 departamentos costeros.

En nuestro país es organizada por el Ministerio de Ambiente, intendencias, municipios costeros, empresas, más de 80 organizaciones de la sociedad civil y centros educativos.

La actividad que moviliza a más de 600 mil voluntarios en todo el mundo, se realiza hace 40 años en más de 100 países, y ya se han recogido casi 100 millones de kg de residuos.

temporada de playas comenzara el 15 de noviembre con servicio de guardavidas en 19 playas habilitadas
Temporada de playas comenzará el 15 de noviembre con servicio de guardavidas en 19 playas habilitadas

La iniciativa también permite elaborar un registro sobre los distintos tipos de residuos encontrados, que es utilizado para generar campañas que concienticen a la población. Esta información, también, se comparte con el resto de los países donde se implementa la actividad, que a nivel global impulsa la organización Ocean Conservancy.

Playas y horarios de las limpiezas

COLONIA

9:00 a 11:00 hs.

Nueva Palmira

Carmelo

Chonchillas

Juan Lacaze: Playa Charrúa y Playa Verde

El Ensueño

Santa Ana

Artilleros

Costas del Inmigrante:

- Blancarena

- Britópolis

- Fomento

- Los Pinos

- Santa Regina

- Campamento Artigas (ACJ)

- Brisas del Plata

10:00 a 12:00 hs.

Colonia del Sacramento - Playa Oreja de Negro

SAN JOSÉ

9:00 a 11:00 hs.

Playas Penino

Autódromo

Pascual

Villa Olímpica

Colonia Wilson

9:00 a 12:00 hs

Balneario Ordeig

Balneario Kiyú

MONTEVIDEO

10:00 a 12:30 hs.

Playa Buceo

Playa del Cerro

16:00 a 18:00 hs.

Playa Ramírez

CANELONES

9:00 a 11:00 hs.

Lagomar, Bajada 13

Solymar, Bajada 22

El Pinar, Bajada Club tenis

10:00 a 12:00 hs.

Guazuvirá

10:30 a 12:00 hs:

Médanos de Solymar, Bajada 29

MALDONADO

8:30 a 11:00 hs.

Sauce de Portezuelo

9:00 a 11:00 hs.

Punta Colorada- Playa Brava

Punta Fría

La Rinconada: Bajada playa parador viejo

Chihuahua - Tío Tom

9:00 a 12:00 hs.

Playa Mansa - Parada 1

9:30 a 11:30 hs.

Ocean Park

Las Grutas

10:00 a 12:00 hs.

Punta Colorada - Rambla y Burriqueta

Punta Negra - Bajada de calle La Sonora

11:00 a 12:00 hs.

José Ignacio - Playa Brava

8:45 a 12:30 hs.

Punta del Este: Limpieza Subacuática entre Muelle La Pastora (Parada 3) de Playa Mansa y el Muelle Mailhos (actividad con inscripción previa para voluntarios con experiencia en buceo).

ROCHA

9:00 a 11:00 hs.

Valizas - al lado del arroyo

9:30 a 11:30 hs.

Laguna de Rocha

La Coronilla

10:00 a 12:00 hs.

La Paloma: -El Cabito / Los Botes / La Serena

La Bahía Grande / El Faro

La Aguada / Costa Azul

Punta Rubia / Sta Isabel

15:00 a 19:00 hs

Punta del Diablo - Plaza de comidas en La Viuda.

16:00 a 18:00 hs.

La Pedrera

Horario a confirmar:

Cabo Polonio

