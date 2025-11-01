RECIBÍ EL NEWSLETTER
música

Se realiza en noviembre festival Reencuentro Montes, oganizado por vecinos hace más de 20 años

El evento convoca a artistas locales y nacionales como Buitres, Cumbia Club, Milongas Extremas y Anita Valiente, que serán parte de este festival con entrada libre.

festival

Del 6 al 9 de noviembre, serealizará el festival “Reencuentro Montes”, organizado por los pobladores de esta localidad canaria hace más de 20 años.

En el festival participarán artistas locales y nacionales, habrá música, teatro, danza y Dj.

A pesar de ser una localidad de 2 mil habitantes, Montes culturalmente ha marcado una huella muy importante en el departamento de Canelones todos estos años con la realización de este festival, que ha crecido edición tras edición en cuanto a cantidad de visitantes y variedad de actividades artísticas.

Grilla de espectáculos

Jueves

19hs Apertura Coro del Liceo de Montes Coro de Espacio Cultural Teatro: Sobre Tablas

Viernes

19hs La hora Feliz, Luana, Mendez, De Buena Madera, La Banderola, Buitres.

Sábado

18hs Zumba, Taller de Danza Espacio Cultural, Sofía León, Estribo y Lanza, Yuli Urse, Cumbia Club, DJ Nahuel.

Domingo

10hs Desfile de Caballería, Misa Criolla, Asado con cuero, Aldo Barquin, Ademar Rocha, Aelaxder Facal, Pericon del Reencuentro, MeVak, Grupo Tradición Canaria, Takuare'e, Milongas Extremas, Anita Valiente.

