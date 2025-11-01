Se realiza en noviembre festival Reencuentro Montes, oganizado por vecinos hace más de 20 años

Del 6 al 9 de noviembre, serealizará el festival “Reencuentro Montes”, organizado por los pobladores de esta localidad canaria hace más de 20 años.

En el festival participarán artistas locales y nacionales, habrá música, teatro, danza y Dj.

A pesar de ser una localidad de 2 mil habitantes, Montes culturalmente ha marcado una huella muy importante en el departamento de Canelones todos estos años con la realización de este festival, que ha crecido edición tras edición en cuanto a cantidad de visitantes y variedad de actividades artísticas.

Grilla de espectáculos Jueves 19hs Apertura Coro del Liceo de Montes Coro de Espacio Cultural Teatro: Sobre Tablas Viernes 19hs La hora Feliz, Luana, Mendez, De Buena Madera, La Banderola, Buitres. Sábado 18hs Zumba, Taller de Danza Espacio Cultural, Sofía León, Estribo y Lanza, Yuli Urse, Cumbia Club, DJ Nahuel. Domingo 10hs Desfile de Caballería, Misa Criolla, Asado con cuero, Aldo Barquin, Ademar Rocha, Aelaxder Facal, Pericon del Reencuentro, MeVak, Grupo Tradición Canaria, Takuare'e, Milongas Extremas, Anita Valiente.