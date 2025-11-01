La comedia, la animación, el suspenso y el terror llegan a la cartelera de cine; te presentamos los estrenos de noviembre

Te presentamos los estrenos de cine para el mes de noviembre.

Una pareja joven, amorosa y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo francés. En ese entorno aislado, Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé. Sin embargo, a medida que empieza a desmoronarse, no es en la debilidad sino en la imaginación, la fuerza y una impresionante vivacidad indómita donde se descubre a sí misma de nuevo.

Estreno en Uruguay: 6 de noviembre de 2025

Dirección: Lynne Ramsay

Reparto: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek

Género: Comedia dramática

Embed - Mátate, Amor I Teaser Tráiler

El Gran Premio a Toda Velocidad

La joven ratoncita Edda sueña con correr coches. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, aprovecha la oportunidad para participar en la carrera, conocer a su ídolo, desafiar las probabilidades para hacer realidad su sueño y ayudar a la empresa familiar de ferias a asegurar su futuro.

Estreno en Uruguay: 6 de noviembre de 2025

Dirección: Waldemar Fast

Reparto: Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell.

Género: Animación

Embed - El Gran Premio a Toda Velocidad I Tráiler

Nada es lo que Parece 3

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.

Estreno en Uruguay: 13 de noviembre de 2025

Dirección: Ruben Fleischer

Reparto: Morgan Freeman, Rosamund Pike, Woody Harrelson.

Género: Thriller

Embed - Nada es lo que Parece 3 I Tráiler

La Hermanastra Fea

Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe

Estreno en Uruguay: 13 de noviembre de 2025

Dirección: Emilie Blichfeldt

Reparto: Ane Dahl Torp, Flo Fagerli., Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess.

Género: Horror

Embed - La Hermanastra Fea I Tráiler

No Alimentes a los Niños

Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.

Estreno en Uruguay: 20 de noviembre de 2025

Dirección: Destry Allyn Spielberg

Reparto: Giancarlo Esposito, Michelle Dockery, Zoe Colletti..

Género: Terror Thiller