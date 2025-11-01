Te presentamos los estrenos de cine para el mes de noviembre.
La comedia, la animación, el suspenso y el terror llegan a la cartelera de cine; te presentamos los estrenos de noviembre
Mátate, Amor, El Gran Premio a Toda Velocidad, Nada es lo que Parece 3, La hermanastra fea y No Alimentes a los Niños son algunas de las películas que se suman a la cartelera de cine.
Mátate, Amor
Una pareja joven, amorosa y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo francés. En ese entorno aislado, Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé. Sin embargo, a medida que empieza a desmoronarse, no es en la debilidad sino en la imaginación, la fuerza y una impresionante vivacidad indómita donde se descubre a sí misma de nuevo.
Estreno en Uruguay: 6 de noviembre de 2025
Dirección: Lynne Ramsay
Reparto: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek
Género: Comedia dramática
El Gran Premio a Toda Velocidad
La joven ratoncita Edda sueña con correr coches. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, aprovecha la oportunidad para participar en la carrera, conocer a su ídolo, desafiar las probabilidades para hacer realidad su sueño y ayudar a la empresa familiar de ferias a asegurar su futuro.
Estreno en Uruguay: 6 de noviembre de 2025
Dirección: Waldemar Fast
Reparto: Gemma Arterton, Thomas Brodie-Sangster, Hayley Atwell.
Género: Animación
Nada es lo que Parece 3
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Estreno en Uruguay: 13 de noviembre de 2025
Dirección: Ruben Fleischer
Reparto: Morgan Freeman, Rosamund Pike, Woody Harrelson.
Género: Thriller
La Hermanastra Fea
Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe
Estreno en Uruguay: 13 de noviembre de 2025
Dirección: Emilie Blichfeldt
Reparto: Ane Dahl Torp, Flo Fagerli., Lea Myren, Thea Sofie Loch Naess.
Género: Horror
No Alimentes a los Niños
Tras un virus que mata a la mayoría de los adultos, unos niños huérfanos viajan al sur, donde se enfrentan a una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.
Estreno en Uruguay: 20 de noviembre de 2025
Dirección: Destry Allyn Spielberg
Reparto: Giancarlo Esposito, Michelle Dockery, Zoe Colletti..
Género: Terror Thiller
