Se lleva adelante desde la hora 19.00 la marcha con motivo del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo la consigna 20 años haciendo visible lo que el Estado y la sociedad no quieren ver.

La movilización partió de la Plaza Independencia hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo.

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Silvia Gadea dijo a Subrayado que exhibirán a través de carteles frases referidas a distintos tipos de violencia.

Una vez en la intendencia, habrá una performance por parte de bailarinas y se realizará la lectura de la proclama.

Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemoran 20 años del colectivo Mujeres de Negro. Silvia Gadea dio detalles de la marcha que comenzará a las 19 horas entre Plaza Independencia y la Intendencia de Montevideo. Los detalles con @valevillano. https://t.co/VoaU3NFGhh — Subrayado (@Subrayado) November 25, 2026

La integrante de la ONG El Paso, Andrea Tuana dijo a Subrayado que el problema de violencia hacia las mujeres "es muy grave en este país, es necesario que se nos escuche y que se tomen las medidas pertinentes para poder prevenirlo".

Tuana dijo que no se logran bajar las denuncias ni los femicidios y además, que es necesario trabajar en la prevención.

"Estamos en un momento donde las respuestas que tenemos se ven sobrepasadas por las innumerables denuncias, habla de que es necesario generar transformaciones y profundizar y ampliar lo que es la cobertura de los servicios y las respuestas", expresó.

Y agregó: "Necesitamos profundizar y fortalecer la cobertura de los servicios de atención tanto de Inmujeres, de la intendencia, del Inau y también la respuesta del Sistema Nacional Integrado de Salud".

La línea de atención es el 0800 4141, está disponible las 24 horas y es para todo el país.

Sobre las 19.20, la marcha llegó a la plaza Libertad donde se realizó una performance con diferentes reclamos por parte de referentes feministas.

"El desafío es poder superar todas las expresiones de la violencia basada en género desde el punto de vista de implementar la ley conquistada. Tenemos un país donde se han reconocido un montón de derechos, pero eso se tiene que plasmar en la realidad de la vida cotidiana de las mujeres y diversidades", dijo Tamara Abracinskas.