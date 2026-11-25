Murió el delincuente requerido por homicidio que protagonizó una persecución y posterior siniestro en el barrio Lavalleja Sur.
Murió el requerido por homicidio que protagonizó un siniestro en el barrio Lavalleja Sur
El motociclista estaba requerido por un homicidio ocurrido en agosto de este año, tenía 33 años, y estaba internado en estado crítico, pero murió en el centro de salud.
El motociclista estaba requerido por un homicidio ocurrido en agosto de este año, tenía 33 años, y estaba internado en estado crítico, pero murió en el centro de salud.
Producto del impacto en la escena quedó el casco y un champion. Información primaria indica que voló unos 15 metros.
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Persecución a motociclista requerido por homicidio terminó en un siniestro de tránsito; está en estado crítico
El policía, un efectivo de Científica que salía de trabajar, circulaba en el auto y se encuentra internado en el Hospital Policial con un golpe en la cabeza. Está estable y fuera de peligro.
El siniestro fatal ocurrió en avenida de las Instrucciones y Máximo Santos.
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