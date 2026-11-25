Murió el delincuente requerido por homicidio que protagonizó una persecución y posterior siniestro en el barrio Lavalleja Sur.

El motociclista estaba requerido por un homicidio ocurrido en agosto de este año, tenía 33 años, y estaba internado en estado crítico, pero murió en el centro de salud.

Producto del impacto en la escena quedó el casco y un champion. Información primaria indica que voló unos 15 metros.

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El policía, un efectivo de Científica que salía de trabajar, circulaba en el auto y se encuentra internado en el Hospital Policial con un golpe en la cabeza. Está estable y fuera de peligro.

El siniestro fatal ocurrió en avenida de las Instrucciones y Máximo Santos.