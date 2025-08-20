Se realiza la Noche de los estrenos de la Fundacion Cienarte en el Teatro Solís

La gala anual de la Fundacion Cienarte se llama Noche de los Estrenos porque en el espectáculo siempre se estrena , por lo menos, una obra. Este nombre se lo puso Mauricio Ubal en 2004 y se mantiene desde entonces.

Esta edición estará dedicado al Tributo que la Escuela de Tango Destaoriya rendirá a Gustavo Nocetti cantor de dos orillas y verdadero abanderado de la renovación del tango.

Participarán varios de sus contemporáneos: Julio Cobelli, Valeria Lima, Nelson Pino, Ricardo Olivera, Ledo Urrutia y Mauricio Ubal junto a Federico Mauri con Diego Oyantcabal y el Destaoriya, ensamble integrado por Martin Delgado, Veronica Rumbo y Daineris Gutierrez dirigido por Horacio Di Yorio.

Será el miércoles 10 de setiembre a las 20 horas en el Teatro Solis. Las entradas estan a la venta en Tickantel y la boletería del Teatro a $ 800 la platea y $ 450 las demás localidades. Todo lo recaudado se destinará a financiar la actividad de la Escuela de Tango Destaoriya.