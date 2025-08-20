La gala anual de la Fundacion Cienarte se llama Noche de los Estrenos porque en el espectáculo siempre se estrena , por lo menos, una obra. Este nombre se lo puso Mauricio Ubal en 2004 y se mantiene desde entonces.
Se realiza la Noche de los estrenos de la Fundacion Cienarte en el Teatro Solís
Participarán Julio Cobelli, Valeria Lima, Nelson Pino, Ricardo Olivera, Ledo Urrutia y Mauricio Ubal junto a Federico Mauri con Diego Oyantcabal y el grupo Destaoriya.
En esta gala han participado artistas como Raul Jaurena, Julio Frade, Fernando Cabrera, Panchito Nole, Hugo Fatoruso, Nestor Vaz y Eduardo Larbanois.
Esta edición estará dedicado al Tributo que la Escuela de Tango Destaoriya rendirá a Gustavo Nocetti cantor de dos orillas y verdadero abanderado de la renovación del tango.
Participarán varios de sus contemporáneos: Julio Cobelli, Valeria Lima, Nelson Pino, Ricardo Olivera, Ledo Urrutia y Mauricio Ubal junto a Federico Mauri con Diego Oyantcabal y el Destaoriya, ensamble integrado por Martin Delgado, Veronica Rumbo y Daineris Gutierrez dirigido por Horacio Di Yorio.
Será el miércoles 10 de setiembre a las 20 horas en el Teatro Solis. Las entradas estan a la venta en Tickantel y la boletería del Teatro a $ 800 la platea y $ 450 las demás localidades. Todo lo recaudado se destinará a financiar la actividad de la Escuela de Tango Destaoriya.
