"La mitad de mi familia", "Drácula" y "Homo Argentum", los estrenos de cine en cartelera

Estos son los estrenos de cine para ver en varias salas.

Cine nacional. Una realización de Ariel Wolf. Narra la historia de una familia judía que escapó de Alemania. La sangre mezclada de víctimas y asesinos lleva a la protagonista a preguntarse por qué algo que pasó hace 80 años aún sigue afectando su vida. Fue una historia de amor entre un judío y una alemana durante el nazismo. Interesante propuesta documental que se exhibe en salas Alfabeta, Cinemateca y Auditorio Nelly Goitiño, más presentaciones en el interior.

Es el retorno de la exitosa novela de Bram Stoker, ahora bajo la batuta de Luc Besson. Un personaje que ha tenido grandes presencias y miradas diversas. Pero, este realizador apunta a una trama menos terrorífica y más romántica. Se habla de un hombre capaz de esperar 400 años solo porque quiere despedirse de su amada esposa. Besson eligió a un actor texano, Caleb Landry Jones, para interpretar al príncipe de Transilvania y llevando su historia a París. Allí, el vampiro descubre una mujer idéntica a su fallecido amor, mientras que un sacerdote sigue sus pistas. Ha sido la producción más cara de este año en Francia, con exteriores nevados de una región finlandesa.

"Homo Argentum"

Guillermo Francella no ha descansado este 2025. Tiene un aval con una gran variedad de roles sorprendentes a lo largo de su larga carrera, tanto en televisión, teatro y cine con 30 películas. Actor reconocido, respetado, premiado en el Oscar y una estable vida familiar.

Se estrena su última participación “Homo Argentum”, bajo la batuta de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Un filme rodado en Argentina e Italia con una innovadora estructura al estar compuesto por 16 minipelículas, interpretadas por Francella, que rinde homenaje a una época dorada del cine italiano.

Cada historia tiene su propio tono y estilo, pero juntas logran un retrato de lo que somos como sociedad en el Río de la Plata, en nuestras luces y sombras.

La comedia y las risas esconden por detrás las contradicciones y dilemas de la vida urbana con 16 universos y roles distintos.

El actor argentino habló con Subrayado sobre su condición personal y profesional.