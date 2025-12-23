Se realiza audiencia de imputación del hombre que acosó en reiteradas oportunidades a una mujer en Cordón

Se lleva adelante en la tarde de este martes la audiencia de imputación del hombre de 38 años que acosaba a una mujer en Cordón .

La mujer de 36 años denunció al individuo que estuvo acosándola por varios meses. Los hechos comenzaron el pasado 1° de abril en horas de la madrugada cuando ella estaba en su casa. El hombre ingresó por la ventana iluminando su habitación con una linterna y comenzó a acosarla diciéndole "acá está tu violador".

La mujer radicó la denuncia, pero los hechos continuaron y terminó siendo una pesadilla. La Justicia dispuso que el individuo portara una tobillera electrónica, además de la prohibición de acercamiento.

Sin embargo, el hombre incumplió las medidas y regresó a la casa de la mujer. Este lunes volvió a ser detenido por investigadores de zona operacional I.

El caso está la bajo la órbita de la Fiscalía de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales a cargo del fiscal Luis Pacheco.

El agresor cuenta con 10 antecedentes penales, según indicaron a Subrayado fuentes del caso.