Rambla e Hipólito Yrigoyen

Se originó un incendio en la rambla de Malvín: vecinos reclamaron por personas que duermen allí

Vecinos denunciaron a las autoridades que varias personas duermen en el lugar donde se generó un incendio este martes.

Imágenes: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Bomberos combate incendio en la rambla de Malvín.

Un incendio se generó a media mañana de este martes en la rambla de Malvín: sobre una zona de vegetación, arbustos y árboles, próxima a la arena. A metros de la vereda.

Fue en Rambla República de Chile e Hipólito Yrigoyen, adonde llegaron bomberos para contener las llamas y evitar la propagación. A esa hora había viento, lo que favorecía el avance del foco, además del cielo claro, algo nuboso, con 21 °C.

Imágenes: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Bomberos combate incendio en la rambla de Malvín.

Los vecinos les transmitieron a las autoridades que allí duermen y pasan el día varias personas, en el lugar donde se originó el fuego.

No hubo personas heridas.

