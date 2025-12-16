Un incendio se generó a media mañana de este martes en la rambla de Malvín: sobre una zona de vegetación, arbustos y árboles, próxima a la arena. A metros de la vereda.
Se originó un incendio en la rambla de Malvín: vecinos reclamaron por personas que duermen allí
Vecinos denunciaron a las autoridades que varias personas duermen en el lugar donde se generó un incendio este martes.
Fue en Rambla República de Chile e Hipólito Yrigoyen, adonde llegaron bomberos para contener las llamas y evitar la propagación. A esa hora había viento, lo que favorecía el avance del foco, además del cielo claro, algo nuboso, con 21 °C.
Los vecinos les transmitieron a las autoridades que allí duermen y pasan el día varias personas, en el lugar donde se originó el fuego.
No hubo personas heridas.
