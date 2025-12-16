Gordo de Fin de Año: se sortea el 30 de diciembre y "la venta viene muy bien", afirmó el director de Loterías

El clásico Gordo de Fin de Año , que distribuye más de 350 millones de pesos en premios, se sortea el martes 30 de diciembre.

"La venta viene muy bien", dijo a Subrayado , Marcelo Visconti, director nacional de Loterías y Quinielas. Recordó que el primer premio es de 160 millones de pesos, unos 4 millones de dólares.

Este año, se apostó a una distribución y venta más temprana. Los billetes de la lotería de fin de año están disponibles en los agentes y subagentes desde el lunes 3 de noviembre. "Nos viene dando resultado. Venimos detectando un incremento en las ventas importante", indicó.

El billete entero cuesta 14.000 pesos y el décimo 1.400 pesos. Además, se puede comprar una fracción electrónica a 350 pesos. Esta última opción está prácticamente agotada, aseguró Visconti.

La mayoría del Gordo se vende para colectivos en trabajos, empresas y las propias agencias que arman los suyos.

El lotería también tiene un componente social, ya que se colabora con los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell y con la Secretaría Nacional del Deporte para fomentar el deporte amateur.