PRIMER PREMIO DE $160 MILLONES

Gordo de Fin de Año: se sortea el 30 de diciembre y "la venta viene muy bien", afirmó el director de Loterías

El billete entero cuesta 14.000 pesos y el décimo 1.400 pesos. Además, se puede comprar una fracción electrónica a 350 pesos. Esta última opción está prácticamente agotada.

visconti-loterias-y-quinielas-gordo-2025

El clásico Gordo de Fin de Año, que distribuye más de 350 millones de pesos en premios, se sortea el martes 30 de diciembre.

"La venta viene muy bien", dijo a Subrayado, Marcelo Visconti, director nacional de Loterías y Quinielas. Recordó que el primer premio es de 160 millones de pesos, unos 4 millones de dólares.

Este año, se apostó a una distribución y venta más temprana. Los billetes de la lotería de fin de año están disponibles en los agentes y subagentes desde el lunes 3 de noviembre. "Nos viene dando resultado. Venimos detectando un incremento en las ventas importante", indicó.

El billete entero cuesta 14.000 pesos y el décimo 1.400 pesos. Además, se puede comprar una fracción electrónica a 350 pesos. Esta última opción está prácticamente agotada, aseguró Visconti.

La mayoría del Gordo se vende para colectivos en trabajos, empresas y las propias agencias que arman los suyos.

El lotería también tiene un componente social, ya que se colabora con los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell y con la Secretaría Nacional del Deporte para fomentar el deporte amateur.

