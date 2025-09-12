"Se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania

Putin y Trump se saludan. Foto: archivo AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que su paciencia con Vladimir Putin está “agontándose rápidamente, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero de Rusia.

“Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango”, respondió Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin a la guerra con Ucrania.

“Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó en una entrevista con Fox News.

FUENTE: AFP

Temas de la nota Trump

Putin

guerra

Ucrania