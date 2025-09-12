RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos dijo que su paciencia con Putin está “agotándose rápidamente”. Tump dijo que deberá “intervenir de manera muy fuerte” para poner fin a la guerra en Ucrania.

Putin y Trump se saludan. Foto: archivo AFP

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que su paciencia con Vladimir Putin está “agontándose rápidamente, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero de Rusia.

“Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango”, respondió Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin a la guerra con Ucrania.

“Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó en una entrevista con Fox News.

