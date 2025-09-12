El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este viernes que su paciencia con Vladimir Putin está “agontándose rápidamente, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero de Rusia.
"Se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania
El presidente de Estados Unidos dijo que su paciencia con Putin está “agotándose rápidamente”. Tump dijo que deberá “intervenir de manera muy fuerte” para poner fin a la guerra en Ucrania.
“Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango”, respondió Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin a la guerra con Ucrania.
“Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó en una entrevista con Fox News.
Seguí leyendo
Donald Trump informó que el presunto asesino del activista Charlie Kirk fue detenido
FUENTE: AFP
Lo más visto
SE ENTREGÓ LUEGO
Mujer alcoholizada atropelló a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
asesinado en la teja
El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
desde hace dos meses
Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze
PASO CARRASCO
Imputaron por abuso sexual agravado a tres militares por la violación de una joven de 19 años
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Dejá tu comentario