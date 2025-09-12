Donald Trump informó que el presunto asesino del activista Charlie Kirk fue detenido

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este viernes que fue detenido el sospechoso de haber matado esta semana al activista de derecha Charlie Kirk .

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Kirk, un importante aliado del presidente Trump, murió tras ser herido de bala este miércoles en un acto público en una universidad de Estados Unidos.

Seguí leyendo "Se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump sobre un posible acuerdo con Putin para terminar la guerra en Ucrania

Quien informó la noticia de la muerte fue el propio presidente norteamericano en sus redes sociales.

El militante aliado de Trump daba una charla pública en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando le dispararon a la cabeza supuestamente desde el techo de una construcción cercana.

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a cientos de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo, se presume que de un francotirador.

En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

Fue trasladado de urgencia por una ambulancia a un centro de salud, pero falleció prácticamente en el lugar.

FUENTE: AFP