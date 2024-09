"Se mueve por la cornisa", dijo Cosse sobre posible participación de Lacalle Pou en la campaña electoral

"Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. Entonces en un tema tan importante tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente que en esto yo voy a actuar para acá o para allá y no diluir la responsabilidad. Porque decir que va a haber un diálogo social, para mi es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento", dijo el mandatario el viernes, en referencia al Frente Amplio .

Lacalle Pou había dicho además: "No me voy a meter en la campaña, no lo he hecho, lo que sí creo es que hay que generar certidumbre, después lo que hace cada uno es una elección estratégica o táctica. Yo como presidente tengo la obligación de decir lo que me gustaría que se diga que va a pasar realmente, y no signos de interrogación. La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación".

Respuesta sobre fórmula.

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, había dicho la semana pasada en el programa Arriba gente que el Frente Amplio tiene dos fórmulas: Orsi-Cosse y Sánchez-Rodríguez.

"¿Los blancos preocupados por la fórmula del Frente Amplio? ¿Por qué no se preocupan (por) si los blancos están contentos con la fórmula del Partido Nacional?", apuntó Cosse este martes.

Y agregó: "Donde haya un par de frenteamplistas, va a haber una fórmula. Nos vamos a encontrar con un montón de fórmulas. Porque la fórmula de la victoria es la gente. No nos van a poder distraer ni dividir".