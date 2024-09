Lacalle Pou sobre plebiscito: "Tenemos que tener el coraje de decirle a la gente que en esto voy a actuar para acá o para allá y no diluir la responsabilidad"

Al ser consultado sobre la posición del FA al respecto, Lacalle Pou respondió: “No me voy a meter en la campaña, no lo he hecho, lo que sí creo es que hay que generar certidumbre, después lo que hace cada uno es una elección estratégica o táctica. Yo como presidente tengo la obligación de decir lo que me gustaría que se diga que va a pasar realmente, y no signos de interrogación. La vida de todos nosotros está llena de signos de interrogación. Los gobernantes no podemos agregar incertidumbre, tenemos que dar certezas. Entonces en un tema tan importante tenemos que tener el aplomo, el coraje de decirle a la gente que en esto yo voy a actuar para acá o para allá y no diluir la responsabilidad. Porque decir que va a haber un diálogo social, para mi es diluir la responsabilidad que no se asumió en su momento”.