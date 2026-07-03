"Se llegó a la meta solidaria por Gonza": se recaudó el dinero para que Gonzalo Moratorio acceda al tratamiento

"Se llegó a la meta solidaria por Gonza", informó el médico Fernando Montero, en un video que grabó junto a Moratorio.

"Va a salir a las cuatro de la mañana de mañana y lo que busca es comenzar todo lo necesario para mi tratamiento de células Car- T. Para esto vamos a tener que esperar un poco y evaluar muchas cosas, pero estamos ya en el ruedo", dijo el propio Moratorio.

Seguí leyendo "Todas las personas captadas y las que vienen voluntariamente tienen cupo", aseguran desde el Mides ante bajas temperaturas

Montero señaló que "la idea es la rueda solidaria que empezaron todos no terminarla con Gonza, seguir para adelante".

"La idea es que si sobra un dólar de todo esto, lo que sobre, poder reutilizarlo en causas como estas, que ataquen particularmente determinados temas, como el cáncer cerebral", añadió Moratorio.

El dinero recaudado incluye los aportes a la cuenta bancaria y al colectivo en una red de cobranza, además de lo recaudado en el beneficio que se realizó en el Antel Arena, organizado y promovido por Daecpu, la agrupación de directores carnavaleros.

La meta era alcanzar un millón de dólares para poder acceder a un ensayo clínico, denominado Car-T, que se realiza en Estados Unidos, Suiza o Japón.

Hace más de un año, Moratorio se enfrenta a un glioblastoma, un tumor cerebral sumamente agresivo. Fue operado y sometido a quimioterapia, pero el tumor reapareció. El tratamiento siguió con radioterapia y ahora hace inmunoterapia con un fármaco de alto costo otorgado por el Fondo Nacional de Recursos, tras haber ganado en primera instancia y en Apelaciones un litigio contra el FNR y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Moratorio tiene un sueño: bailar el vals en los 15 años de su hija Abril, que nació el 28 de noviembre de 2025, de su relación con Natalia Ibáñez.