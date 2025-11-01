RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente de tránsito

Una moto y un ómnibus chocaron en la mañana de este sábado en el Centro de Montevideo

En el ómnibus viajaban el chofer y pasajeros que resultaron sin lesiones, al igual que el motociclista.

accidente 18 de julio

El accidente ocurrió en la mañana de este sábado en Acevedo Díaz y 18 de julio, cuando el ocupante de una moto cruzó desde Acevedo Díaz hacia la avenida, donde fue impactado por un ómnibus de Cutcsa.

Según dijeron testigos, la moto cruzó hacia 18 de julio con luz roja.

