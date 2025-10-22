Un incendio produjo pérdidas totales en la casa de veraneo del futbolista de Peñarol David Terans en Las Vegas sur (Canelones) y afectaciones en una vivienda lindera. El fuego se inició en la madrugada de este miércoles y no hubo víctimas.
Se incendió la casa del futbolista David Terans en Las Vegas
La casa, ubicada en Los Aromos esquina Calle 3, tomó fuego en la madrugada de este miércoles.
La casa del jugador está ubicada en Los Aromos esquina Calle 3. Hasta allí llegaron bomberos de Parque del Plata, a las cinco de la madrugada, tras recibir varios llamados de que había un incendio generalizado en una vivienda. Era una cabaña de madera, mientras que una vivienda tipo contenedor, ubicada al lado, se vio afectada de forma parcial.
Los bomberos trabajaban aún en el enfriamiento del lugar. Y comenzarán la investigación correspondiente para establecer el origen del fuego.
Seguí leyendo
Cerro-Peñarol: Interior dice que el Tróccoli está en zona de "incidencia delictiva bastante compleja"
El Diario de arena, del lugar, informó sobre el caso y dio cuenta que la casa era la de veraneo de Terans, quien estuvo en el lugar hablando con los bomberos.
Temas de la nota
Lo más visto
YENI BLANCA ALONSO LEMA
Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS
Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA
Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
Política
Dejá tu comentario