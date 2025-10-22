RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gobernador del Pino y del Cid

Homicidio en La Teja: individuos en moto atacaron a balazos a un hombre; Policía busca a los responsables

La periodista de Subrayado María Eugenia Scognamiglio informó que es el quinto crimen en poco más de un mes en dicha zona de Montevideo.

homicidio-pueblo-victoria-la-teja

Un hombre fue asesinado este miércoles en Gobernador del Pino y del Cid, Pueblo Victoria, en el barrio La Teja.

Individuos en moto dispararon contra el hombre que se encontraba sentado en un pasaje de dicha intersección. La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó que los atacantes dieron varias vueltas en la moto y en una de ellas le dispararon.

Un vecino llegó a trasladarlo al hospital del Cerro, pero no sobrevivió.

homicidio en nuevo ellauri a pocas cuadras donde un tiroteo dejo un nino y dos jovenes baleados
Testimonios indicaron que el hombre, de 37 años, es de la zona y era consumidor de drogas.

Personal del Departamento de Homicidios, Grupo PADO y Policía Científica trabajaron en la escena. Se encontraron al menos dos casquillos de bala.

Se lleva adelante el relevamiento de las cámaras de seguridad para dar con los responsables del ataque.

