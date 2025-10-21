Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza oficialmente en diciembre

La Intendencia de Montevideo ajusta detalles para comenzar con la fiscalización y multas en la senda Solo Bus , con la utilización de 58 cámaras ya instaladas en los ómnibus y con una prueba piloto que se llevó adelante en las últimas semanas.

La Dirección de Tránsito estima que la fiscalización de manera oficial comenzará a implementarse a principios de diciembre.

"Se constataron 900 incidencias. No estamos hablando de 900 multas porque después tienen que ser validadas. Pero sí 900 incidencias, de las cuales 90% responden a problemas de estacionamiento sobre el carril Solo Bus", detalló Germán Benitez, director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

Actualmente trabajan en la puesta a punto de estos carriles con su señalización y unificando criterios. "Van a ser fiscalizados de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas. Dejando el resto de la semana libre para la circulación", indicó.

El criterio para las penalizaciones en los vehículos en movimiento es que se darán cuando el recorrido sobrepase los 100 metros.

"Vamos a aplicar lo mismo que se aplica cuando hay un estacionamiento indebido, en cualquier otro lugar, es una infracción que tiene un costo de 2 UR, pero el proceso va a ser que la cámara toma la imagen, luego es validada por personal de inspección de tránsito y una vez que queda validada se confirma como multa, la persona puede recurrir y finalizado el proceso, queda firme", explicó.

Benítez también se refirió al comportamiento de los ómnibus. "El carril Solo Bus es solamente para buses, con algunas excepciones, pero el carril que está al lado no es solamente para autos. Entonces, el ómnibus está autorizado a circular por esos carriles. Si nosotros logramos liberar el carril Solo Bus, la invasión de ómnibus en el carril de los autos va a ser mucho menos frecuente", aclaró.

Presidente de Cutcsa, Juan Salgado, respaldó la implementación de la normativa por parte de la Intendencia de Montevideo del canal Solo Bus. Considera que su aplicación aumenta el orden en la ciudad.