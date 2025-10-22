Imputaron a dos personas por el homicidio en el bar Corleone, en el barrio Tres Ombúes.
Imputaron a joven de 21 años como autor de homicidio en ataque a balazos a un bar
Otro delincuente, de 23 años, fue imputado como coautor del hecho, que ocurrió el 9 de setiembre. Cumplirán preventiva por cuatro meses.
Deben cumplir prisión preventiva por cuatro meses, mientras continúa la investigación.
El hecho ocurrió el 9 de setiembre, en la intersección de Ameginho y Yapeyú. Hombres que pasaron en un vehículo dispararon contra el bar y mataron a un joven de 19 años.
"Indignación" y "rebeldía", eso siente el ministro Negro por el homicidio del delivery en Villa Española
En las últimas horas, el departamento de Homicidios detuvo a dos jóvenes de 21 y 23 años, tras seis allanamientos, con apoyo de la Guardia Republicana.
La imputación del joven de 21 años es como autor del homicidio. El otro, como coautor. El delito es homicidio complejo.
