RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

El pequeño recibió un balazo en el abdomen, estuvo internado en el CTI, logró recuperarse y recibió el alta médica. La Policía detuvo a un hombre y se le incautó un arma.

Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.

Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.

El bebé de 11 meses que fue baleado el viernes pasado en un tiroteo en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro de Montevideo, fue dado de alta en las últimas horas del Hospital Pereira Rossell, indicaron a Subrayado fuentes médicas.

El pequeño recibió un balazo en el abdomen y el proyectil quedó alojado en su cuerpo a nivel subcutáneo. Estuvo internado en el CTI, logró recuperarse y fue dado de alta.

En tanto, el padre del bebé, un hombre de 31, también resultó baleado. Recibió cinco impactos de bala en el cuerpo y fue derivado al Hospital del Cerro.

homicidio en la teja: individuos en moto atacaron a balazos a un hombre; policia busca a los responsables
Seguí leyendo

Homicidio en La Teja: individuos en moto atacaron a balazos a un hombre; Policía busca a los responsables

Por este caso, personal de Investigaciones de Zona IV detuvo a un hombre y se le incautó un arma. Los investigadores y el análisis de Policía Científica determinarán el grado de participación en el tiroteo.

En la escena, la Policía encontró una veintena de vainas. Según la información de los investigadores, los autores de los disparos fueron dos hombres que pasaron en moto por el lugar, en Pasaje Lateral Ruta 1 y Pasaje Martori, a pocos metros de la ruta 1, y dispararon contra las víctimas.

Temas de la nota

Lo más visto

Franca Levin en X
YENI BLANCA ALONSO LEMA

Cancillería busca a familia de joven uruguaya que apareció en Bolivia "en un estado de salud complicado; no come ni habla"
canelones

Se incendió la casa del futbolista David Terans en el balneario Las Vegas de Canelones
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Registraron 900 incidencias por uso de carril Solo Bus en plan piloto; fiscalización comienza en diciembre
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone lamentó decisión de no votar en el presupuesto la eliminación de la actividad obligatoria del despachante de aduana

Te puede interesar

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: Hay fuertes indicios por estafa o fraude con garantía video
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI

Gobierno iniciará acciones para rescindir contrato por patrullas oceánicas: "Hay fuertes indicios por estafa o fraude" con garantía
Javier García sobre anuncio de Orsi: Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie
PATRULLAS OCEÁNICAS

Javier García sobre anuncio de Orsi: "Lamentable que el presidente se haya prestado para una maniobra política de la peor especie"
Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.
EL PADRE SE RECUPERA

Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Dejá tu comentario