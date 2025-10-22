Fue dado de alta el bebé baleado junto a su padre en un tiroteo en el barrio El Tobogán; hay un detenido

Foto: Subrayado. Champión del bebé que quedó en la escena, en el barrio El Tobogán, lindero al Cerro. También se observa un casquillo en la parte izquierda.

El bebé de 11 meses que fue baleado el viernes pasado en un tiroteo en el barrio El Tobogán , lindero al Cerro de Montevideo, fue dado de alta en las últimas horas del Hospital Pereira Rossell, indicaron a Subrayado fuentes médicas.

El pequeño recibió un balazo en el abdomen y el proyectil quedó alojado en su cuerpo a nivel subcutáneo. Estuvo internado en el CTI, logró recuperarse y fue dado de alta.

En tanto, el padre del bebé, un hombre de 31, también resultó baleado. Recibió cinco impactos de bala en el cuerpo y fue derivado al Hospital del Cerro.

Por este caso, personal de Investigaciones de Zona IV detuvo a un hombre y se le incautó un arma. Los investigadores y el análisis de Policía Científica determinarán el grado de participación en el tiroteo.

En la escena, la Policía encontró una veintena de vainas. Según la información de los investigadores, los autores de los disparos fueron dos hombres que pasaron en moto por el lugar, en Pasaje Lateral Ruta 1 y Pasaje Martori, a pocos metros de la ruta 1, y dispararon contra las víctimas.