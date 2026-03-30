"Se ha ido subsanando" y son "casos puntuales", dijo presidente de Vendedores de Nafta sobre faltante de combustible

El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Daniel Sanguinetti, afirmó que "se ha ido subsanando a lo largo" de este lunes el faltante de combustible en estaciones de servicio. Aseguró que fueron casos "puntuales".

Estimó que hubo una sobredemanda de 30% y 40%. “El viernes y el sábado fue impresionante", remarcó y agregó: "Ya por suerte creo que son muy pocas las que les está faltando algún producto", señaló.

“Se dio algo particular. El anuncio por parte de la ministra cuatro días antes. Eso generó un aumento en la demanda”, dijo y agregó más factores, como "el comienzo de las vacaciones" y lo que ocurrió el viernes en La Tablada.

Más temprano, el gerente de Unvenu, informó sobre la "quiebra de stock en algunas estaciones" y explicó: "Van llegando los camiones, se va descargando, se soluciona, pero quiebra stock otra estación y un poco así estamos".

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