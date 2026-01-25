RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICIALES

Se fugaron tres adolescentes de un centro de Inisa en la noche de este sábado en Montevideo

"El hecho ocurrió mientras funcionarios del Instituto intervenían ante una agresión de alto riesgo", informó el Directorio del Inisa en un comunicado.

Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Tres adolescentes se fugaron de un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en Montevideo.

La fuga ocurrió en la noche de este sábado, sobre las 20:00 horas. Estaban en el Espacio de Tratamiento Transitorio Integral (ETTI) en Bulevar Artigas y Cufré, informaron fuentes del caso a Subrayado.

El Directorio del Inisa informó en un comunicado que "el hecho ocurrió mientras funcionarios del Instituto intervenían ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física. En ese contexto, éstos adolescentes se valieron de la situación para darse a la fuga".

El Inisa coordina acciones con el Ministerio del Interior y dio aviso "a las autoridades competentes", como parte del protocolo para estos casos.

COMUNICADO_Directorio 25-1

