Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan

Felipe Schipani y Conrado Rodríguez presentaron una solicitud a la Comisión de Población y Desarrollo para tratar con carácter de urgente el caso del adolescente de 15 años asesinado por su padre.

Los diputados del Partido Colorado, Felipe Schipani y Conrado Rodríguez, presentaron este miércoles una solicitud para convocar a autoridades del Ministerio del Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes por el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre en Flor de Maroñas.

Schipani y Rodríguez elevaron a la presidenta de la comisión, Fernanda Auersperg, el pedido para que se trate con carácter urgente los hechos vinculados al crimen de Jonathan, un caso "que ha conmocionado a la sociedad uruguaya". Los legisladores entienden que "ha generado legítimas interrogantes en la opinión pública respecto al funcionamiento y coordinación de los mecanismos institucionales de protección de la infancia" la existencia de antecedentes de situaciones de violencia en el ámbito familiar e intervenciones previas de distintos organismos del Estado.

"Entendemos imprescindible que el Parlamento, en el marco de sus potestades de contralor, pueda recabar información directa de las autoridades competentes y conocer en profundidad qué actuaciones se llevaron adelante, cuáles fueron los procedimientos aplicados y si existieron eventuales fallas o descoordinaciones en la respuesta institucional ante situaciones de riesgo", expresaron los diputados colorados.

Schipani y Rodríguez solicitaron la convocatoria a la brevedad de las autoridades del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, de la Administración Nacional de Educación Pública y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, para que den explicaciones sobre las actuaciones en el caso y los protocolos vigentes de detección y protección de niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia.

"El objetivo de estas comparecencias es contribuir a esclarecer los hechos, evaluar el funcionamiento del sistema de protección y, fundamentalmente, identificar eventuales mejoras institucionales que permitan evitar que situaciones tan trágicas como esta vuelvan a repetirse", concluyen los legisladores.

