Dos delincuentes ingresaron al predio de un hombre y le dispararon: la Policía busca indicios para detenerlos

Dos delincuentes en moto ingresaron a la casa de un hombre de 44 años y le dispararon. El hecho ocurrió en camino Las Pléyades esquina camino Don Bosco, en la mañana de este miércoles.

La Policía, que ahora investiga las circunstancias del hecho, recibió aviso a través del Centro de Comando Unificado y concurrió al lugar, donde encontraron al hombre herido y lo trasladaron a un centro de salud.

Testigos relataron que dos hombres en moto ingresaron al predio y que desde allí se escucharon varios disparos de arma de fuego. Luego, huyeron por camino Don Bosco.

La víctima recibió dos impactos en una pierna. Los delincuentes no dejaron vainas en la escena y tampoco hay cámaras en la zona, ubicada en el barrio Villa García.

