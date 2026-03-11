Dos delincuentes en moto ingresaron a la casa de un hombre de 44 años y le dispararon. El hecho ocurrió en camino Las Pléyades esquina camino Don Bosco, en la mañana de este miércoles.
Dos delincuentes ingresaron al predio de un hombre y le dispararon: la Policía busca indicios para detenerlos
La víctima, de 44 años, fue trasladada a un centro asistencial, con dos disparos en una de sus piernas.
La Policía, que ahora investiga las circunstancias del hecho, recibió aviso a través del Centro de Comando Unificado y concurrió al lugar, donde encontraron al hombre herido y lo trasladaron a un centro de salud.
Testigos relataron que dos hombres en moto ingresaron al predio y que desde allí se escucharon varios disparos de arma de fuego. Luego, huyeron por camino Don Bosco.
