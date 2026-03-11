RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA ZONA DE VILLA GARCÍA

Dos delincuentes ingresaron al predio de un hombre y le dispararon: la Policía busca indicios para detenerlos

La víctima, de 44 años, fue trasladada a un centro asistencial, con dos disparos en una de sus piernas.

policia-movil-patrullero-policial

Dos delincuentes en moto ingresaron a la casa de un hombre de 44 años y le dispararon. El hecho ocurrió en camino Las Pléyades esquina camino Don Bosco, en la mañana de este miércoles.

La Policía, que ahora investiga las circunstancias del hecho, recibió aviso a través del Centro de Comando Unificado y concurrió al lugar, donde encontraron al hombre herido y lo trasladaron a un centro de salud.

Testigos relataron que dos hombres en moto ingresaron al predio y que desde allí se escucharon varios disparos de arma de fuego. Luego, huyeron por camino Don Bosco.

Foto: Subrayado.
Seguí leyendo

Delincuentes balearon con una escopeta a un repartidor para robarle en Belvedere

La víctima recibió dos impactos en una pierna. Los delincuentes no dejaron vainas en la escena y tampoco hay cámaras en la zona, ubicada en el barrio Villa García.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ADUANA EN ROCHA

Incautaron mercadería de contrabando por $5 millones en ómnibus con excursión de Montevideo a Chuy
ESTABAN CON UNA ABUELA

La hermana y los primos de Jonathan, el adolescente asesinado por su padre, están al cuidado de INAU
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

Gota a gota: el fenómeno de los préstamos ilegales en Uruguay; Ceres advierte que se consolida
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Díaz dijo que gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
MENOS DISTRACCIONES EN CLASES

MotivEd, las fundas magnéticas con inhibidor de señal con las que varios colegios controlan el uso de celulares

Te puede interesar

Doris Morales, presidenta de SCJ. video
Doris Morales Martínez

Poder Judicial pidió informes urgentes tras asesinato de Jonathan; "hay un problema grave", dijo presidenta sobre el caso
Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
ESPERAN RESULTADO

Caso Jonathan Correa: la defensa del padre, imputado por el homicidio, pidió una pericia psiquiátrica en el Vilardebó
Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan
SCHIPANI Y RODRÍGUEZ

Diputados piden convocar al Parlamento a Interior, Fiscalía, Poder Judicial, ANEP e INAU por caso Jonathan

Dejá tu comentario