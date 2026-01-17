Se firmó el acuerdo Mercosur - Unión Europea: qué significa para Uruguay y cuál será el impacto en la economía

Los presidentes y autoridades del Mercosur y la UE saludan tras la firma del acuerdo. Foto: Presidencia de Uruguay.

Tras 25 años de negociaciones, este sábado se firmó en Asunción, Paraguay, el acuerdo comercial y político entre los estados parte del Mercosur (Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay), y los 27 países de la Unión Europea .

Esta firma fue calificada como “histórica” por presidentes y autoridades de ambos bloques regionales, y se considera el hito más relevante e importante del Mercosur en sus 35 años de existencia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay publicó un informe con lo que considera son las calves del acuerdo y el impacto que tendrá en la economía de nuestro país.

Las claves del acuerdo Mercosur – Unión Europea.

En lo económico, este acuerdo crea una zona de libre comercio con más de 700 millones de personas entre los dos bloques, y economías que sumadas representan el 20% del producto bruto interno (PIB) mundial, destaca el MEF.

“En 2024, el comercio de la UE con Mercosur se ubicó en casi US$ 130 mil millones, aunque más del 80% del flujo comercial se realizó entre la UE y Brasil”, señala el informe.

“En conjunto, el bloque europeo se ha convertido en la segunda economía mundial y es un socio estratégico para Uruguay. En 2025, la UE se posicionó como tercer principal destino de las exportaciones uruguayas, que alcanzaron un valor de US$ 1.835 millones”, dice Economía, y agrega: “Los principales productos exportados al bloque europeo en los últimos años han sido celulosa y carne bovina. También destacan entre otros las exportaciones de arroz, colza y carinata, madera, soja, lana y tejidos, carne equina y porcina”.

Por otro lado, la UE “ha sido el principal inversor para Uruguay”. “Sus países representaron en 2023 el 42% del stock de Inversión Extranjera Directa (IED). Las inversiones europeas han sido fundamentales para el desarrollo de algunos sectores estratégicos en Uruguay como el agropecuario, forestal, energético o el de servicios globales”, señala el MEF.

Foto: el ministro de Economía Gabriel Oddone, presente en la firma del acuerdo.

El impacto del acuerdo para Uruguay

El Ministerio de Economía asegura que este acuerdo con la Unión Europea provocará un aumento del PBI de Uruguay “de algo más de 1,5 puntos porcentuales”. También aumentará las exportaciones de bienes “en el orden del 4%”, incrementará el empleo “en 0,5%” y crecerá “el salario real próximo al 1%”.

“En materia de acceso a mercados, el acuerdo implica que la UE concede preferencias arancelarias a más del 99% del comercio del Mercosur y del universo arancelario, en la mayor parte alcanzando en diferentes etapas la liberalización total de aranceles, y en un 4% de los productos esas preferencias se otorgan por medio de cuotas”, señala el MEF.

En cuanto a las cuotas de productos que ingresarán a Europa, “destacan para Uruguay la carne bovina -que incluye adicionalmente la eliminación del arancel que hoy se paga en la cuota Hilton-, el arroz y la miel”, detalla el informe oficial.

“También permite el ingreso para productos como cítricos, pesca y cueros que habían perdido sus condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo tras la caída del Sistema Generalizado de Preferencias en 2014”, agrega.

Mercosur

“En el caso del Mercosur, las concesiones otorgadas alcanzan el91 % de los productos y del comercio con el bloque europeo, con un 9% de los productos excluidos del acuerdo”, informa el MEF.

En cuanto a las concesiones que hizo el Mercosur en el sector lácteo, por ejemplo, el MEF destaca que “han sido limitadas, con concesiones otorgadas vía cuotas (leche en polvo, fórmulas infantiles, algunos quesos)”, y “preferencias fijas que no alcanzan la eliminación del arancel (yogur, manteca)”, así como productos excluidos (queso muzzarella, entre otros).

Foto: el canciller Mario Lubetkin firma uno de los acuerdos que integran la nueva Asociación entre el Mercosur y la UE.

"Previsibilidad y transparencia"

Según el Ministerio de Economía, “el acuerdo también otorgará previsibilidad y transparencia a las condiciones que rigen el intercambio de servicios entre ambos bloques, generando oportunidades para mejorar el comercio y la inversión”.

“Cabe destacar – agrega - que si bien las importaciones de servicios de la UE desde el Mercosur se ubica en torno a los 14 mil millones de dólares, representan poco más del 1% de las importaciones extrarregionales que hace dicho bloque, que es el principal importador y exportador mundial de servicios comerciales”.

Por último, “el acuerdo favorecerá también la captación de nuevas inversiones, al aumentar el atractivo de los países del Mercosur como destino de la inversión extranjera directa (IED), y eslabón de las cadenas de valor”.

“Los estudios sobre la IED europea en los países con los que firma acuerdos de este tipo muestran un efecto multiplicador importante sobre los stocks de inversión con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo”, finaliza el informe.