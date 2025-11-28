Se firma acuerdo de apoyo entre la Fundación Di Mauro Davrieux y Sabores del Plata Holding para impulsar el plan de acción en salud mental 2026

Este martes 25 de noviembre se realizó en el Rooftop de Rodelu el Conversatorio sobre Salud Mental y Bienestar Psicológico en Uruguay, organizado por la Fundación Di Mauro Davrieux con el apoyo de Sabores del Plata Holding. La actividad reunió a autoridades, referentes empresariales, representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación.

El conversatorio contó con la moderación de Larronda, quien acompañó las instancias de diálogo y reflexión entre los participantes.

Durante el encuentro, Gastón Di Mauro y Daniel Davrieux presentaron los principales resultados del relevamiento nacional sobre bienestar psicológico de la población uruguaya, insumo clave para el diseño del plan de acción 2026.

Seguí leyendo Gran remate online de Lucas Etcheverrito: 27 terrenos en cuotas en La Paloma, Punta del Diablo y La Esmeralda, y una chacra de 3 hás sobre ruta 9 en Maldonado

La apertura estuvo a cargo de Marcel Burgos, Gerente Comercial de SDP Holding, en representación de Andrés Deagostini, Director del Holding.

Como hito central, se firmó un acuerdo de apoyo entre la Fundación Di Mauro Davrieux y Sabores del Plata Holding, mediante el cual la empresa acompañará el desarrollo del plan para 2026. El programa contempla talleres, actividades comunitarias, acciones educativas y programas de acompañamiento en todo el país.

Asimismo, Sabores del Plata Holding anunció que en 2026 incorporará una jornada de recaudación solidaria en todos sus locales, abierta al público, destinada a apoyar directamente el plan de acción de la Fundación.

La actividad finalizó con un almuerzo y un espacio de networking.