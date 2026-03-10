Cyberfest: estos son los productos que eligen los uruguayos, que ya se preparan para el Mundial

Comenzó el primer Cyberfest de Mercado Libre de este año , que se extenderá hasta el jueves 12 de marzo , con más de 1 millón de productos en oferta , descuentos de hasta 60% —que solo por hoy alcanzan hasta 70% — y la participación de más de 2.500 pymes con ofertas exclusivas.

En las primeras horas del evento ya se registró un fuerte movimiento de usuarios: el tráfico creció un 30% respecto a las semanas previas, confirmando el interés de los uruguayos por aprovechar esta fecha de descuentos.

En cuanto a las búsquedas, los usuarios se interesaron principalmente por celulares, notebooks, sofás, mochilas y championes, lo que muestra una combinación de consumo tecnológico, equipamiento del hogar y productos vinculados a la vuelta a clases.

El crecimiento más fuerte se registró en algunas categorías específicas. Las ventas de lentes de sol se triplicaron, mientras que las tablets crecieron 82%, los productos de limpieza aumentaron 130% y los accesorios para vehículos 57% en comparación con el Cyberfest anterior.

El comienzo de clases en estos días está teniendo un impacto claro en el comportamiento de compra, con un crecimiento destacado en mochilas (+70%).

También, en la previa al Mundial, comienzan a verse tendencias vinculadas al fútbol, con un aumento de 130% en la venta de pelotas, 106% en indumentaria de fútbol. Como novedad, ya están a la venta en la tienda oficial Panini las cartas Adrenalyn de la Copa Mundial 2026 con descuentos de hasta 30%. La tribuna en casa también va armándose, con altos crecimientos tanto en visitas como en ventas de sofás y televisores (+30%).

En materia de deportes el pádel continúa creciendo como disciplina dentro de la plataforma, con un aumento de 51% en artículos relacionados.

En la categoría Supermercado, los productos más vendidos en estas primeras horas fueron pañales Pampers Comfort Sec tamaño XXG, Fernet Branca clásico 750 ml, pack ahorro de jabón diluible Nevex X3, refresco Coca-Cola 1,5 L x 6 y leche entera larga vida Blancanube 1 litro.

La logística es otro de los puntos fuertes del evento: hasta el momento, el 56% de los envíos se concretó en menos de 24 horas, gracias a la red de distribución de Mercado Libre, que ofrece envíos gratis en 24 horas a todo el país durante el Cyberfest.

Los descuentos continuarán hasta el 12 de marzo exclusivamente en Mercado Libre, con cientos de miles de productos en oferta y cupones disponibles durante los diez días del evento.

Sobre Mercado Libre

Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envíos, ofrece soluciones para que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por internet.

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. Mercado Libre está entre los 30 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en donde opera, según se desprende de métricas provistas por ComScore Networks. La Compañía cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007.