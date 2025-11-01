Se extiende el beneficio de reducción del IVA para turistas no residentes

El Ministerio de turismo extenderá por más tiempo el beneficio de exoneración de Iva para personas no residentes, como forma de incentivar la llegada de turistas.

Las personas no residentes en Uruguay podrán acceder al Iva cero en diferentes servicios, siempre que sean personas físicas y los servicios sean abonadas mediante tarjetas de débito o crédito, emitidas en el exterior o mediante pago con transferencia electrónica de fondos provenientes del exterior, siempre que intervenga un adquirente o una entidad de cobranza, residente en territorio nacional.

Seguí leyendo Salario real promedio sube 1,2% interanual en setiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística

Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos

Arrendamientos de vehículos sin chófer.

Este beneficio se extiende hasta el 30 de abril de 2026.