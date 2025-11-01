RECIBÍ EL NEWSLETTER
economía

Se extiende el beneficio de reducción del IVA para turistas no residentes

Podrán acceder al Iva cero en servicios gastronómicos, servicios de catering para la realización de fiestas y eventos, arrendamientos de vehículos sin chófer. Este beneficio se extiende hasta el 30 de abril.

turismo

El Ministerio de turismo extenderá por más tiempo el beneficio de exoneración de Iva para personas no residentes, como forma de incentivar la llegada de turistas.

Las personas no residentes en Uruguay podrán acceder al Iva cero en diferentes servicios, siempre que sean personas físicas y los servicios sean abonadas mediante tarjetas de débito o crédito, emitidas en el exterior o mediante pago con transferencia electrónica de fondos provenientes del exterior, siempre que intervenga un adquirente o una entidad de cobranza, residente en territorio nacional.

Servicios comprendidos:

salario real promedio sube 1,2% interanual en setiembre, segun datos del instituto nacional de estadistica
Seguí leyendo

Salario real promedio sube 1,2% interanual en setiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística

Servicios gastronómicos, cuando sean prestados por restaurantes, bares, cantinas, confiterías, cafeterías, salones de té y similares, o por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren el concepto de hospedaje.

Servicios de catering para la realización de fiestas y eventos

Arrendamientos de vehículos sin chófer.

Este beneficio se extiende hasta el 30 de abril de 2026.

Temas de la nota

Lo más visto

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
policiales

Auto que circulaba por 18 de julio a gran velocidad chocó a un taxi y ocupantes se dieron a la fuga
MEDIDAS CAUTELARES POR 180 DÍAS

Imputaron a anestesista en Fray Bentos: el paciente quedó en estado vegetativo por mala praxis
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
TRES CASOS EN PAYSANDÚ

Fiscalía alerta por nueva estafa; se hacen pasar por funcionarios y piden dinero para archivar un caso
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa

Te puede interesar

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
convocatoria por redes sociales

Noche de Halloween con reunión de motos y picadas en varios puntos de Montevideo
Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Intendencia

Servicios y horarios especiales en Montevideo por Día de los Difuntos
Foto: archivo
policiales

Un hombre de 28 años fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en Canelones

Dejá tu comentario