INE

Salario real promedio sube 1,2% interanual en setiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística

Los mayores aumentos de salario real se dieron en el Estado y en el rubro de la construcción.

DINERO-BILLETES-PLATA-PESOS-URUGUAYOS-FOCO-UY.jpg

El Índice Medio de Salarios (IMS) se mantuvo estable en setiembre respecto al mes anterior y se ubicó 5,52% por encima de su nivel de un año atrás. Dado que la inflación en el mismo periodo fue 4,25%, el salario real promedio aumentó 1,2% en el último año (interanual).

En los empleados del gobierno central el aumento real fue de 2,1% anual, por encima del promedio. También subió de manera significativa el salario real en la construcción, un 1,7% anual, y en el sector de restaurantes y hoteles, donde el aumento real anual fue 1,5%.

Contrariamente, otros sectores tuvieron aumentos moderados o retrocesos. En la educación el aumento promedio del salario fue 0,4% real y en la salud hay una caída, porque los aumentos promedio fueron del 3,4% (por debajo de la inflación) lo que implicó una caída en términos reales de -0,8%.

En industria y comercio los aumentos reales fueron 0,6% para ambos sectores, en el último año. Considerando el promedio de todo el sector privado, el aumento real del IMS fue de 0,8% interanual, mientras en el Estado el salario real subió 1,9% (setiembre 2025 vs setiembre 2024).

Con el nuevo dato de setiembre el salario real se ubica 3,8% por encima de su nivel prepandemia (setiembre 2019). Tomando el promedio trimestral (julio-setiembre) es el mayor nivel real del IMS en 50 años.

