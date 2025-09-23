"Se está podando en plena primavera y eso está liberando más alérgenos al aire", advirtió Sociedad de Alergistas

Alergistas advierten que la poda que realiza la Intendencia de Montevideo es tardía y explican sobre las molestias y afecciones que provocan los plátanos .

La presidenta de la Sociedad de Alergistas, Selva Alé, dijo a Subrayado que las consultas han incrementado como en todas las primaveras, no solo a los árboles si no a muchos otros factores.

"Se está podando en plena primavera y eso está liberando más alérgenos al aire".

Alé explicó que los plátanos dan alergia y causan irritaciones por sus pólenes y sus tricomas, principalmente en la nariz, en la garganta, en los ojos, en la piel, en los pulmones. Además, indicó que no solo afectan a los alérgicos sino también a todas las personas.

La médica comentó que la intendencia está llevando a cabo un proyecto muy ambicioso de plantación de nuevos árboles autóctonos, como Ibirapitá, Tilos, entre otros que no son tan irritables para las personas.

"Están llenas las consultas. Estamos a full, pero cada vez más. El porcentaje de personas consultando por rinitis en estos meses es cada vez más alto y nuestros pacientes habituales están mucho más severos".

Y agregó: "No son solamente los plátanos los que dan problemas, existen muchos árboles que dan problemas, existen muchos, los Álamos, los Cipreses, los Fresnos, las Acacias, los Pinos, etc".