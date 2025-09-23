RECIBÍ EL NEWSLETTER

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría carrera con otros en Nuevo París

La niña está grave. Los conductores de las motos que corrían carreras fugaron, pero luego uno fue trasladado a un centro asistencial.

siniestro-niña-nuevo-paris

Una niña de cinco años fue atropellada por una moto en Nuevo París. De acuerdo a testigos, el joven que conducía la moto corría carreras con otros y tras el hecho se dieron a la fuga.

La niña, que estaba en un cumpleaños, sobre la banquina, está grave y fue trasladada al Hospital del Cerro por sus padres.

Uno de los jóvenes que la atropelló terminó en una cuneta, se levantó y fugó, pero luego también fue trasladado por su familia al Hospital del Cerro.

