discurso en NUEVA YORK

Orsi en la ONU: "Toda guerra es criminal y merecerá siempre nuestra más visceral condena"

El presidente llamó a detener de inmediato las operaciones militares contra civiles, exigió la liberación de rehenes y condenó el terrorismo y las guerras como “actos criminales”.

Crédito: ONU. Yamandú Orsi ante la ONU.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, participó este martes en una sesión de Naciones Unidas, donde hizo un fuerte llamado a favor de la paz mundial y cuestionó la proliferación de los conflictos armados.

“Contribuir con la paz y la estabilidad en un mundo cada vez más convulsionante y desafiante es nuestra responsabilidad”, expresó en su discurso. En esa línea, condenó toda forma de terrorismo, a la que calificó como “una despreciable actitud de cobardía”.

Orsi afirmó que “la guerra no es la contribución de la política por otros medios, toda guerra es criminal y merecerá siempre nuestra más visceral condena”. También reclamó la suspensión inmediata de operaciones militares que afectan a civiles inocentes e instó a la liberación de los rehenes.

Orsi en la foto con el secretario general de Naciones Unidas António Guterres (izquierda). 
El mandatario subrayó el valor del multilateralismo: “El rol de Naciones Unidas es garantizar que esto se concrete”, dijo, mientras que advirtió sobre el aumento de las desigualdades globales. “La distancia entre quienes más tienen y quienes más sufren es cada vez mayor”, señaló.

Orsi aseguró que Uruguay está en condiciones de ser anfitrión de negociaciones y de impulsar una red de diálogo que conduzca a la mediación de conflictos.

“La tolerancia es el fundamento para poder vivir en paz”, afirmó, en referencia a lo expresado por José Mujica, expresidente de la República. Su discurso comenzó a la hora 15:27 y se extendió por 14 minutos.

Mirá el discurso de Yamandú Orsi ante la ONU.

Embed - Discurso del Prof. Yamandú Orsi en el 80.° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU
