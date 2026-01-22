RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTÁ DETENIDO

Se entregó joven de 25 años que era buscado por homicidio en una rapiña en ruta 102

La víctima fue asesinada cuando circulaba por ruta 102 junto a su sobrino de 21 años. Los delincuentes se llevaron la moto que fue encontrada el 15 de enero en un descampado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamgilio. Moto hallada cerca de Progreso.

Se entregó el presunto autor del homicidio de Pedro Montero, el hombre al que asesinaron para robarle la moto en ruta 102 y Coronel Raíz el pasado 7 de enero.

El hombre que se entregó tiene 25 años y dos antecedentes penales. Era buscado por la Policía, señalado como autor del crimen y ahora está detenido.

Montero, de 32 años, circulaba junto a su sobrino de 21 en la moto Kawasaki negra de alta cilindrada. Al detenerse en los semáforos del cruce de ruta 102 y Coronel Raíz, en el límite de Abayubá y Colón, fueron interceptados por dos delincuentes que llegaron en otra moto, armados y con cascos puestos.

Montero aceleró para intentar escapar y en ese momento uno de los delincuentes le disparó en la cabeza. Los rapiñeros huyeron por la ruta 102 llevándose la Kawasaki y la moto en la que se desplazaban, informó entonces Subrayado.

Un patrullero acudió tras el llamado de emergencia y encontró al hombre herido de gravedad, tendido en la calle. Fue trasladado al Hospital Policial, donde a la 1:40 de la madrugada se constató su muerte a raíz de la herida de arma de fuego. El sobrino de la víctima no resultó herido.

En desarrollo.

