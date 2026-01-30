Se entregó el sospechoso de haber matado a Jonathan Cancela, el estudiante de UTU baleado cerca de Belloni

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.

Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, de 18 años, se entregó en la mañana de este viernes en el estudio de su abogado, ubicado en Héctor Gutiérrez Ruíz y Soriano, ante efectivos del Departamento de Homicidios, que investigan el caso y lograron identificarlo.

El momento de la entrega quedó registrado por un equipo de Subrayado en el lugar.

Mac Eachen estaba siendo buscado por presuntamente haber asesinado a Jonathan Cancela , de 28 años, el 25 de noviembre de 2025.

Jonathan era estudiante de la UTU de La Unión, había salido del centro educativo y caminaba con dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni, cuando al llegar a 8 de Octubre y Vicenza recibió un disparo en la cabeza.

Para los investigadores, quien disparó aquella noche fue Mac Eachen de 18 años, en un ataque que no iba dirijo a Jonathan.

El Departamento de Homicidios, tras una minuciosa investigación, tareas de inteligencia y vigilancia, logró identificar plenamente al presunto homicida y la búsqueda se extendió a la opinión pública, cuando el Ministerio del Interior difundió su imagen para pedir información respecto a su paradero.

Sabiéndose buscado, este viernes decidió entregarse en el estudio de su abogado y fue detenido por los investigadores. Ahora, será puesto a disposición de Fiscalía por el homicidio.