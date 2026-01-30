RECIBÍ EL NEWSLETTER
imágenes de la detención

Se entregó el sospechoso de haber matado a Jonathan Cancela, el estudiante de UTU baleado cerca de Belloni

Un equipo de Subrayado captó el momento en que se entregó el presunto homicida, de 18 años.

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.

Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido, de 18 años, se entregó en la mañana de este viernes en el estudio de su abogado, ubicado en Héctor Gutiérrez Ruíz y Soriano, ante efectivos del Departamento de Homicidios, que investigan el caso y lograron identificarlo.

El momento de la entrega quedó registrado por un equipo de Subrayado en el lugar.

Mac Eachen estaba siendo buscado por presuntamente haber asesinado a Jonathan Cancela, de 28 años, el 25 de noviembre de 2025.

operativos de la policia incautan cerca de 200 motos por dia: buscan evitar delitos y sacar vehiculos en infraccion
Seguí leyendo

Operativos de la Policía incautan cerca de 200 motos por día: buscan evitar delitos y sacar vehículos en infracción

Jonathan era estudiante de la UTU de La Unión, había salido del centro educativo y caminaba con dos compañeros rumbo al intercambiador Belloni, cuando al llegar a 8 de Octubre y Vicenza recibió un disparo en la cabeza.

Para los investigadores, quien disparó aquella noche fue Mac Eachen de 18 años, en un ataque que no iba dirijo a Jonathan.

El Departamento de Homicidios, tras una minuciosa investigación, tareas de inteligencia y vigilancia, logró identificar plenamente al presunto homicida y la búsqueda se extendió a la opinión pública, cuando el Ministerio del Interior difundió su imagen para pedir información respecto a su paradero.

Sabiéndose buscado, este viernes decidió entregarse en el estudio de su abogado y fue detenido por los investigadores. Ahora, será puesto a disposición de Fiscalía por el homicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
Accidente en rocha

"Esta persona hoy está en su casa mientras mi hijo pelea por su vida": madre del joven atropellado en Rocha pide justicia

Te puede interesar

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio. video
imágenes de la detención

Se entregó el sospechoso de haber matado a Jonathan Cancela, el estudiante de UTU baleado cerca de Belloni
Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20 video
en fiscalía

Está detenido y declara el conductor que atropelló y mató a un hombre en Punta del Este; alcoholemia fue mayor a 1,20
Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado. Escena del homicidio en Florida. video
homicidio en florida

Mataron a tiros a un hombre de 27 años en la plaza San Cono en Florida

Dejá tu comentario