RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONFLICTO EN LOS PUERTOS

Paro de dos días en el puerto de Montevideo: primero el sector depósitos y luego operadores de terminales

El sindicato portuario realiza desde el jueves de noche y hasta el sábado de noche un paro de actividades que se divide en dos sectores: hasta el viernes de noche en depósitos y hasta el sábado operadores.

fotosubra-contenedores-puerto-montevideo-escaners-cargamento

El sindicato portuario comenzó el jueves de noche, a la hora 23, un paro en el sector de depósitos que se extiende durante 24 horas, hasta la noche de este vieres.

A la hora 23 de este viernes se inicia el segundo día de paro, con la medida aplicada en el sector de operadores de terminal.

Así lo informó a Subrayado el presidente del sindicato Álvaro Reinaldo el viernes al mediodía.

Paro de Adeom en Montevideo. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Paro de Adeom Montevideo por asamblea para discutir convenio colectivo con aumento salarial

El paro fue resuelto ante la falta de acuerdo con las empresas en el Consejo de Salarios.

El conflicto es a nivel nacional, pero las medidas sindicales se aplican en el puerto de Montevideo, dijo Reinaldo.

“Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económico sino de las prestaciones sociales, de seguridad social”, dijo el dirigente sindical al ser consultado sobre las diferencias que hay con las empresas en la negociación.

“Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, aseguró Reinaldo, al explicar la situación de algunos trabajadores en el sector portuario.

El próximo jueves hay una nueva reunión en el Consejo de Salarios. Si no hay acuerdo allí, el sindicato analizará nuevas medidas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció temperatura de 25° a la hora del clásico el domingo, y "una o dos olas de calor en los próximos días"
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos

Te puede interesar

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
FLOR DE MAROÑAS

Dos detenidos por rapiña: uno es un niño de 12 años y el otro estaba requerido por dos casos de homicidio
Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
MALDONADO

Imputaron por homicidio culposo a joven de 22 años que alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78
Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó el sospechoso por homicidio.
AUDIENCIA

Prisión preventiva para el joven que se entregó por el homicidio de Jonathan Cancela

Dejá tu comentario