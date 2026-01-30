Paro de dos días en el puerto de Montevideo: primero el sector depósitos y luego operadores de terminales

El sindicato portuario comenzó el jueves de noche, a la hora 23, un paro en el sector de depósitos que se extiende durante 24 horas, hasta la noche de este vieres.

A la hora 23 de este viernes se inicia el segundo día de paro, con la medida aplicada en el sector de operadores de terminal.

Así lo informó a Subrayado el presidente del sindicato Álvaro Reinaldo el viernes al mediodía.

El paro fue resuelto ante la falta de acuerdo con las empresas en el Consejo de Salarios.

El conflicto es a nivel nacional, pero las medidas sindicales se aplican en el puerto de Montevideo, dijo Reinaldo.

“Estamos muy lejos. Estamos pidiendo estabilidad laboral de 13 jornales asegurados, que no implica una estabilidad económico sino de las prestaciones sociales, de seguridad social”, dijo el dirigente sindical al ser consultado sobre las diferencias que hay con las empresas en la negociación.

“Hay trabajadores contratados y despedidos el mismo día”, aseguró Reinaldo, al explicar la situación de algunos trabajadores en el sector portuario.

El próximo jueves hay una nueva reunión en el Consejo de Salarios. Si no hay acuerdo allí, el sindicato analizará nuevas medidas.