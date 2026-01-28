Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica

Seis departamentos bajo advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Rige entre las 19:15 y 21:15 por una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes".

Inumet informa que en las zonas donde se prevén tormentas, puede registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos, períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades :

Cerro Largo: Esperanza.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Tacuarembó: San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines