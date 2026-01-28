RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una actualización de la advertencia para las 21:15, aunque puede ocurrir antes si se monitorean cambios relevantes.

Foto: Focouy.

Rige entre las 19:15 y 21:15 por una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes".

Inumet informa que en las zonas donde se prevén tormentas, puede registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos, períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Uruguayo residente en Estados Unidos sobre tormenta de nieve: "Me hizo acordar mucho a la pandemia", dijo
Uruguayo residente en Estados Unidos sobre tormenta de nieve: "Me hizo acordar mucho a la pandemia", dijo

Principales localidades :

Cerro Largo: Esperanza.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Tacuarembó: San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Maria Albina, Santa Clara de Olimar y Valentines

image
