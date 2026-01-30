RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Hombre de 54 años fue asesinado de una puñalada en una plaza en Goes; hay un detenido

La víctima recibió una puñalada en el abdomen. Un adolescente dijo al 911 que su padre fue el agresor.

Al detenido le incautaron una navaja.

plaza-goes-general-flores-y-reyles

Un hombre de 54 años fue apuñalado en la madrugada de este viernes en una plaza de General Flores y Reyles, en el barrio Goes. Recibió una puñalada en el abdomen. La Policía lo encontró herido y alcoholizado y lo trasladó a un centro de salud. En la mañana se confirmó su muerte.

Minutos después del ataque, un adolescente de 13 años llamó al 911 para decir que su padre, de 32 años, había herido a la víctima. En la madrugada, el hombre fue a la seccional 6ª, reconoció que había apuñalado al hombre, se le tomó acta y quedó en libertad.

Según la información aportada a Subrayado, la Policía había concurrido antes a la misma plaza por disturbios entre varias personas y luego ocurrió la puñalada.

En la mañana de este viernes, personal del Departamento de Homicidios realizó un allanamiento en Blanes y Charrúa, en barrio Cordón, donde detuvo al hombre de 32 años. Le incautaron una navaja plateada, presuntamente la utilizada para cometer el homicidio. Ahora está a disposición de Fiscalía. detenido

