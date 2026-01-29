La historia de Zulma y Fabián, de recorrer la ciudad en un carro a caballo, al camión propio para reciclaje

La historia de Zulma y Fabián es de superación y esperanza para sus hijos. Son la primera generación de una familia que siempre trabajó en el reciclaje con un carro tirado a caballo por un caballo.

Hace cinco años se sumaron al programa de la Intendencia de Montevideo que cambió carritos por motocarros, y ahora lograron comprar un camión propio, con el que recorren la ciudad para levantar muebles y electrodomésticos grandes que no deben ser tirados en un contenedor.

La pareja habló en el programa Arriba Gente de Canal 10 cuando trabajaba en la zona de la Gruta de Lourdes.

Zulma recordó que la recolección en un carrito a caballo “era bastante difícil, hacíamos el día a día”.

“Hace cinco años que estamos trabajando en el proyecto motocarro y nos ha abierto puertas por todos lados, y el cambio de vida fue espectacular, de lucharla día a día a tener un sueldo fijo, un lujo, la verdad que nos ha hecho mucho bien a la familia y a nosotros”, dijo Zulma en nota con la periodista Beatríz Martínez.

Fabián agregó: “Hemos logrado muchas cosas. Venimos de una familia de descendencia de carreros, ya de toda una vida, mis padres, mis abuelos, y nosotros logramos cortar eso. Éramos los últimos carreros y ahora mis niñas estudian las dos. Un cambio grandísimo para nosotros”.

Consultado sobre qué significó dejar los caballos, dijo que “fue difícil por el cariño que uno tiene con los animales de toda una vida”.

Contó que una de sus hijas le pide tener un caballo, pero él le responde: “no, en la ciudad no se puede tener”.

“Fue difícil, pero el cambio es más bien para nuestros hijos y para la sociedad y la verdad que estamos muy contentos con el proyecto de motocarro y basta de TAS también (tracción a sangre) que han hecho que los caballos vayan a descansar y los jubilen”, destacó.

“Para nosotros fue grandioso. Salimos del motocarro, pudimos comprar una camioneta chica para trabajar y a los dos años nos pudimos meter en un (camión) cero kilómetro. Si no teníamos esto seguíamos arriba del carro”, concluyó.

Zulma asegura que fue “un cambio de vida total”, y finalizó con un pedido a la Intendencia de Montevideo: “Queremos pedirle a la Intendencia que sigan entrando motocarros, que el proyecto siga adelante, que es un éxito total, y creo que fue el único y el primero que ha ayudado a todo lo que es carrero. Que sigan adelante. Muchas gracias”.

¿Cómo funciona la recolección en motocarros y camiones?

Los vecinos que tengan residuos de gran porte, como muebles o electrodomésticos, deben mandar mensaje al 092 250 260 para agendar el retiro en su domicilio (y no tirarlo en un contenedor o en cualquier esquina).

Una vez agendado día y hora, la Intendencia le pasa un recorrido a las personas que trabajan en motocarros, o en camión como Zulma y Fabián, y ellos van a levantar los residuos de gran porte.