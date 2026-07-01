Una niña de 3 años fue herida de bala en el cuello y se encuentra internada grave

Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.

Una niña de 3 años está grave tras ser herida de bala en el cuello a última hora de la tarde de este miércoles.

Sobre las 19:30, la menor fue trasladada por familiares a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde los médicos la asistieron de urgencia. Enseguida, resolvieron derivarla al Hospital Pereira Rossell, donde se encuentra internada.

Hay versiones encontradas sobre lo ocurrido y, de momento, no se conoce con exactitud la circunstancia en que fue herida. La madre de la niña dijo en la policlínica que la intentaron robar y que le dispararon a su hija, pero en la puerta del lugar hubo una discusión entre familiares y uno de ellos reclamaba que personas manipulaban un arma cuando resultó herida la menor.

El caso está bajo investigación de la Policía y de la Fiscalía, que buscan determinar lo ocurrido en base a pericias, declaración de testigos y relevamiento de imágenes que puedan esclarecer el caso. Embed Una niña de tres años está grave tras ser herida de bala. Hay versiones encontradas y por el momento no está clara la circunstancia en la que se dio el hecho. @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/JrJt0koMDc — Subrayado (@Subrayado) July 1, 2026

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