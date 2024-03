Se derrumbó parte de la marquesina de un local de Florida y Uruguay; no hubo heridos

Por precaución se valló la zona y una vez que se tenga un diagnóstico se le comunicará al dueño del local, que deberá asumir los costos de la reparación.

La marquesina colapsada no es originaria del edificio y se construyó después. En principio, el local no estaría en peligro. El incidente no dejó personas heridas.

En un comunicado, Bomberos informó que el hecho se produjo próximo a las 17 horas. "El pretil y demás elementos estructurales cayeron hacia la vereda no impactado a ningún peatón", se indica. "El sector dañado abarca aproximadamente 30 m de largo y todo el ancho de la vereda", agrega.

El tránsito en la zona estuvo cortado. Al lugar, concurrió personal del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) y una cuadrilla de UTE.

Subrayado intentó comunicarse con autoridades del Mides para obtener su punto de vista sobre lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta.