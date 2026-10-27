Nubel Cisneros prevé buen tiempo, aunque nublado, hasta el miércoles inclusive. El jueves desmejora con lluvias aisladas en la costa.
De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; así avanza la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé buen tiempo, aunque nublado, hasta el miércoles inclusive. El jueves desmejora con lluvias aisladas en la costa. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche.
El miércoles la mañana estará fría con cielo escasamente nublado, algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, inestable en la noche por el suroeste.
Comienzo de semana sin lluvias pero frío; máxima de 14° en el área metropolitana, dice Nubel Cisneros
El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad e inestabilidad en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera.
Martes 27
Zona Norte: máxima 22º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º
Miércoles 28
Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º
Martes 27
Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
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