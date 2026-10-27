De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; así avanza la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo, aunque nublado, hasta el miércoles inclusive. El jueves desmejora con lluvias aisladas en la costa.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche.

El miércoles la mañana estará fría con cielo escasamente nublado, algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, inestable en la noche por el suroeste.

El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad e inestabilidad en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera. Martes 27 Zona Norte: máxima 22º y mínima 10º Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º Miércoles 28 Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º Martes 27 Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

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