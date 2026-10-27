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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; así avanza la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé buen tiempo, aunque nublado, hasta el miércoles inclusive. El jueves desmejora con lluvias aisladas en la costa. Los detalles día a día.

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Nubel Cisneros prevé buen tiempo, aunque nublado, hasta el miércoles inclusive. El jueves desmejora con lluvias aisladas en la costa.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fría con algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, manteniendo condiciones frías en la noche.

El miércoles la mañana estará fría con cielo escasamente nublado, algunas neblinas matinales. La tarde se presentará templada a cálida con gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final de la jornada, inestable en la noche por el suroeste.

comienzo de semana sin lluvias pero frio; maxima de 14° en el area metropolitana, dice nubel cisneros
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Comienzo de semana sin lluvias pero frío; máxima de 14° en el área metropolitana, dice Nubel Cisneros

El jueves tendremos una mañana fresca con abundante nubosidad e inestabilidad en el oeste. En la tarde se prevé pasaje de mucha nubosidad lo que podría estará generando algunas lluvias aisladas principalmente en la franja costera.

Martes 27

Zona Norte: máxima 22º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 12º

Miércoles 28

Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 13º

Martes 27

Zona Norte: máxima 25º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º

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