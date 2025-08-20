Se asomaron a la puerta de una casa y le dispararon: un hombre está grave al ser baleado en el pecho

En la casa la Policía encontró un arma y droga.

Un hombre de 32 años fue baleado en el pecho cuando se encontraba en una casa del barrio Jacinto Vera a las diez de la mañana de este miércoles y está grave.

Según constató Subrayado, en una cámara de seguridad se observa que los autores llegaron caminando, uno de ellos con capucha. Tocaron a la puerta, esperaron y uno de ellos disparó hacia adentro. Escaparon caminando.

Uno de los proyectiles le dio en el pecho a la víctima, que fue trasladada al Hospital Español, ubicado a pocas cuadras, en el barrio Reducto. Los médicos le diagnosticaron herida en el pecho con entrada y salida. Está en CTI.

Los policías de Investigaciones de Zona I buscan más cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los delincuentes y seguir el recorrido que hicieron. Ahora se encuentran prófugos.

De acuerdo con la información que maneja la Policía, esa casa de Pando esquina Enrique Martínez funciona como boca de venta de drogas. Como pantalla indica ser un lavadero.

Dentro de la casa, la Policía incautó una pistola y droga. Científica llegó al lugar para hacer un relevamiento y elevar las pericias a la Fiscalía.