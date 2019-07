Se abre llamado para artesanos y diseñadores interesados en participar en Ideas+2019

Artesanos, diseñadores, artistas plásticos y creadores podrán postularse para participar en la edición 2019, a desarrollarse entre el 1º y el 24 de diciembre de 2019.

El proceso de selección es a partir de un concurso abierto según los detalles más adelante especificados evaluado por un Jurado compuesto por: Carlos Clavelli, Ana Olivet y Gustavo Genta mas dos veedores con voz y sin voto designados por la Asociación.

Se valorará especialmente además de la calidad: la innovación, la presencia de identidad personal, y la intervención en la totalidad del objeto. También es de interés de la feria la participación de trabajos que rescaten oficios artesanos de nuestra región.

REQUISITOS:

1- Documento de identificación (cédula de identidad o pasaporte)

2- Datos locativos: dirección de correo electrónico, numero de celular para contacto.

3- Presentación personal de: a- Una a dos piezas representativas de su producción acondicionadas en un embalaje adecuado que asegure su traslado sin incidentes. No se aceptarán piezas frágiles sin el dicho embalaje. La asociación no se hará cargo por posibles daños en su traslado y exhibición b- De 3 a 10 fotos representativas de los trabajos que se van a exponer en formato 13 x 18 cm. y la descripción detallada de las técnicas empleadas.(memoria descriptiva). Las fotos no se devolverán, permanecerán en el archivo de la asociación La comisión directiva controlará durante la feria que lo exhibido en el stand sea acorde a lo presentado. c-Resumen de Curriculum Vitae.

4- Fechas de presentación y retiro de piezas

PRESENTACIÓN: 6 y 7 de AGOSTO del 2019 de 10 am. a 17 pm.

RETIRO DE PIEZAS: Sábado 10 de AGOSTO de 12 a 17hs

LUGAR DE PRESENTACIÓN y RETIRO: Castillo del lago del Parque Rodó ubicado en la calle Herrera y Reissig esquina Gonzalo Ramírez. El día 16 de AGOSTO se publicará y difundirá el FALLO.

5- En caso de quedar seleccionado, se exigirá en forma excluyente inscripción y pagos ante BPS y DGI para participar en la FERIA IDEAS + 2019.

6- El presente CONCURSO tendrá validez para la FERIA IDEAS+ 2019 y 2020, el próximo año no habrá instancia evaluatoria, recurriéndose a los emprendimientos calificados en forma inapelable por el presente Jurado.

7- Se cubrirán los lugares de la FERIA con los postulantes según el puntaje logrado en forma decreciente. Se estima para esta instancia una cifra similar a la del año pasado que fue $22.000 con un stand de 1.5mts de desarrollo.

Próximamente se realizará un siguiente llamado para la presentación en octubre o noviembre de piezas especiales de artesanos y diseñadores participantes de esta próxima edición que concursarán para ser premiadas y serán exhibidas en un recinto especial durante la feria.

Por consultas correo: llamadoideasmas2019@gmail.com.