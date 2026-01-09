RECIBÍ EL NEWSLETTER
DIPUTADO COLORADO

Schipani en contra de creación de Universidad de la Educación: "Pone a la formación docente por fuera de la institucionalidad de la ANEP"

El diputado colorado dijo a Subrayado que "el país ya cuenta con un mecanismo para el reconocimiento universitario de la formación docente, de los títulos de maestros, de profesores".

schipani-colorados-felipe

El diputado colorado Felipe Schipani dijo estar en contra del proyecto de creación de una Universidad de la Educación; la discusión parlamentaria comenzará en el mes de marzo.

"Nosotros a priori tenemos una postura no tan favorable al proyecto porque entendemos que el país ya cuenta con un mecanismo para el reconocimiento universitario de la formación docente, de los títulos de maestros, de profesores. Un camino iniciado en el período pasado a través de la Ley de Urgente Consideración y ratificado por la ciudadanía en las urnas que lamentablemente el gobierno ha resuelto desandar", manifestó.

Schipani dijo que leyó el proyecto remitido por el gobierno y que copia y pega una estructura de funcionamiento orgánico que ha quedado fuera de tiempo.

"La gobernanza de las instituciones educativas tiene que estar a cargo de especialistas en la materia y no necesariamente de los órdenes. Otro grave problema que tiene este proyecto que para nosotros es la crítica central y lo hemos conversado mucho con el senador Robert Silva, es que pone a la formación docente por fuera de la institucionalidad de la ANEP", indicó.

El legislador comentó que Uruguay históricamente formó sus docentes en la misma institución en la que forma a los alumnos de la educación formal.

