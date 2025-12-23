RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPORTE DEL MSP

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

De los casos en seguimiento, 6 son en Montevideo, 4 en Río Negro, 2 en Canelones y 1 en Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, San José y Durazno.

niña-granos-sarampion

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un reporte con los últimos datos sobre el sarampión en el país. Hay 11 casos confirmados y 20 casos sospechosos.

Los 11 casos confirmados son en Río Negro: cuatro son importados con origen en Bolivia y los siete restantes están asociados a ese brote importado. Dos fueron confirmados por nexo epidemiológico, informó el MSP. El reporte agrega que un caso confirmado debió ser internado.

De los 20 casos en seguimiento, 6 son en Montevideo, 4 en Río Negro, 2 en Canelones y 1 en Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, San José y Durazno.

mas de 20 epidemiologos recorren fray bentos para detectar personas con sintomas y contactos de casos de sarampion
Seguí leyendo

Más de 20 epidemiólogos recorren Fray Bentos para detectar personas con síntomas y contactos de casos de sarampión

Un caso confirmado es confirmado por laboratorio o por nexo epidemiológico de un caso confirmado. En tanto, un caso sospechoso es toda persona que presenta fiebre y erupción cutánea y manchas en la piel, que pueden estar acompañadas por tos, rinitis o conjuntivitis.

Los contactos se definen como todas aquellas personas que hayan estado con el caso durante el período de transmisibilidad (4 días antes del inicio de la erupción y 4 días después).

PARTE SARAMPION 22.12.25

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: FocoUy.
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
HOMENAJE

Murió Vergan, perro del K9 que hizo historia en la profesionalización del adiestramiento canino: "El honor también camina en cuatro patas"
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
METEOROLOGÍA

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para siete departamentos

Te puede interesar

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
PODER EJECUTIVO

Gobierno presentó segunda ampliación de la denuncia contra el astillero español Cardama
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

Rodrigo Lescano se encargaba de la logística de la banda de los Suárez y tiene un vínculo muy cercano con Betito, con quien coincidió en el ambiente del fútbol.

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos
REPORTE DEL MSP

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

Dejá tu comentario