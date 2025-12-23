Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

El Ministerio de Salud Pública ( MSP ) publicó un reporte con los últimos datos sobre el sarampión en el país. Hay 11 casos confirmados y 20 casos sospechosos.

Los 11 casos confirmados son en Río Negro: cuatro son importados con origen en Bolivia y los siete restantes están asociados a ese brote importado. Dos fueron confirmados por nexo epidemiológico, informó el MSP. El reporte agrega que un caso confirmado debió ser internado.

De los 20 casos en seguimiento, 6 son en Montevideo, 4 en Río Negro, 2 en Canelones y 1 en Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, Florida, San José y Durazno.

Un caso confirmado es confirmado por laboratorio o por nexo epidemiológico de un caso confirmado. En tanto, un caso sospechoso es toda persona que presenta fiebre y erupción cutánea y manchas en la piel, que pueden estar acompañadas por tos, rinitis o conjuntivitis.

Los contactos se definen como todas aquellas personas que hayan estado con el caso durante el período de transmisibilidad (4 días antes del inicio de la erupción y 4 días después).