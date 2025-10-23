Sanguinetti y Lacalle Herrera coinciden en la necesidad de un pacto electoral para 2029 y 2030

Los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera coinciden en que los partidos Colorado y Nacional deben trabajar en un acuerdo electoral para 2029, y que eso debe hacerse con el cuidado de preservar la identidad política de ambas colectividades.

Los dos líderes políticos escribieron un prólogo para el libro “La Coalición Republicana” del politólogo Francisco Faig, en un ensayo político en el que abunda en argumentación proclive a un entendimiento electoral de los partidos que integraron la alianza concretada para el balotaje de 2019 y el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“El gran dilema político electoral que se plantea Faig es si la Coalición Republicana es hoy un adecuado método para ganar elecciones y si él es suficiente”, dice Sanguinetti en su prólogo.

Sanguinetti coincide que el autor, y él mismo, concluyen que un lema común para sumar votos “para las elecciones departamentales lo es sin duda”, incluso para algunos departamentos que puede no parecerlo. “En el terreno nacional, el tema es mucho más complejo y la solución no es unívoca, pero es el destino final de todo esquema electoral”, agrega Sanguinetti.

El expresidente argumenta que “se trata de sumar sin restar en los bordes, de coser sin desteñir los colores de las banderas que se unen, de darle, en definitiva, eficacia a un sistema de agregación que puede requerir hasta cambio de normas”. Aclara que no está hablando “de ninguna medida específica”, pero que valora la iniciativa de pensar y trabajar en buscar una definición.

“Coalición al fin, entonces, para ahora y adelante; para responder, sin perder las libertades de nuestro sistema (…) para que el colectivismo igualitarista y empobrecedor de una izquierda fracasada no nos deje en una vía muerta. Para que los populismos no degraden el valor articulador del Estado de derecho”.

El expresidente por el Partido Nacional, Lacalle Herrera sostiene que “el debate que se avecina es de mayor envergadura” y que “claramente se plantea o crear un nuevo partido o concretar un pacto electoral puntual para 2029” y él da su respuesta: “Rotundamente nos inclinamos por la segunda opción”.

Agrega que “tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado” cumplirán “el año que viene, 190 años de vida; casi tantos como la misma patria” y eso debe ser tenido en cuenta como identidad política: “¡No se borran de un plumazo tantas memorias sagradas!”

El pacto electoral que apoyaríamos sería muy similar al acordado por Lacalle Pou en 2019, pero consagrado dentro de un lema que permita disputar mejor las posiciones parlamentarias”. Eso es un paso más allá de unirse para balotaje, sino de sumar votos en la elección legislativa.

“Los puntos para acordar deben tener el apoyo explícito de los pactantes procurando soluciones concretas y sin ingresar en especulaciones programáticas que pueden llevar a discrepancias filosóficas. Debe tener como objeto lo que se puede, más allá de lo que cada partido quiera”, agrega Lacalle en su texto.

Y añade: “Con perfil claramente marcado toda vez que lo que se procura es ser una alternativa, lo otro, lo distinto. Porque somos distintos. Los republicanos tenemos respuestas diferentes para los mismos problemas y a nadie debe engañarse dando la sensación de que solo matices nos separan del Frente Amplio”.

Para el expresidente blanco, “así se debe comparecer en 2029 y 2030” para las elecciones nacionales y departamentales, y “luego se verá... paso a paso”.

El libro será presentado por dos líderes políticos partidarios de instrumentar la Coalición Republicana, los senadores Javier García (40 P. Nacional) y Andrés Ojeda (secretario general del Partido Colorado y líder de “Unir para Crecer”). El acto será el 5 de noviembre en la Fundación Verde a las 18 horas.