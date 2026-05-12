Reunión clave entre cancilleres de Uruguay y Argentina por localización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú

El canciller Mario Lubetkin recibe este martes de tarde en Montevideo a su par de Argentina Pablo Quirno, en una reunión clave por la localización en Paysandú de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, una mega obra que generó reparos en el gobernador de Entre Ríos Rogelio Friegrio, y en el intendente de Colón José Luis Walser. Ambos estarán presentes en la reunión de esta tarde en la Cancillería, junto a otras autoridades argentinas, como el embajador del gobierno de Javier Milei en Uruguay, Alan Beraud, y la directora para América del Sur, Natasha Guinski.