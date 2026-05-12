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Hoy tarde en Montevideo

Reunión clave entre cancilleres de Uruguay y Argentina por localización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú

Hoy de tarde en Montevideo el canciller de Uruguay recibe a su par de Argentina por la localización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Estará el intendente y el gobernador de Entre Ríos.

Canciller Mario Lubetkin.&nbsp;

Canciller Mario Lubetkin. 

El canciller Mario Lubetkin recibe este martes de tarde en Montevideo a su par de Argentina Pablo Quirno, en una reunión clave por la localización en Paysandú de la planta de hidrógeno verde de la empresa HIF Global, una mega obra que generó reparos en el gobernador de Entre Ríos Rogelio Friegrio, y en el intendente de Colón José Luis Walser. Ambos estarán presentes en la reunión de esta tarde en la Cancillería, junto a otras autoridades argentinas, como el embajador del gobierno de Javier Milei en Uruguay, Alan Beraud, y la directora para América del Sur, Natasha Guinski.

Por parte de Uruguay acompañarán al canciller Lubetkin la ministra de Industria Fernanda Cardona y el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño. También estará presente el intendente de Paysandú Nicolás Olivera, el embajador de Uruguay en Buenos Aires Diego Cánepa y la directora General de Fronteras, Cecilia Otegui.

La reunión de alto nivel busca un acuerdo para la instalación en Paysandú de esta planta industria de hidrógeno verde. Se espera que tras el encuentro haya declaraciones a la prensa sobre el avance de la negociación o, incluso, el anuncio de un acuerdo.

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