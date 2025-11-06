RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA POSICIÓN DEL EXPRESIDENTE

Sanguinetti: los partidos de oposición se tienen "que juntar" y luego definir la vía "técnico-electoral"

El expresidente dijo que hay que analizar la posibilidad de votar bajo un mismo lema.

Sanguinetti-noviembre-5-carrasco

El expresidente Julio María Sanguinetti ratificó su postura de que los partidos Colorado y Nacional deben coordinar políticamente sin que asuman ya la definición técnica de la postulación electoral.

“¿Somos todos demócratas? Sí. ¿Queremos todos la economía de mercado? Sí. Entonces nos tenemos que juntar para operar en esa dirección. Si lo hacemos en un lema común o no, yo diría que es un tema técnico”, agregó el expresidente 1985-1990 y 1995-2000.

Durante el encuentro del Círculo de Montevideo, Sanguinetti fue consultado por periodistas sobre la presentación de estas colectividades tradicionales en un mismo partido y el expresidente aclaró que eso no ha sido planteado.

orsi recibio a sanguinetti y a el expresidente espanol felipe gonzalez en la residencia de suarez y reyes
Seguí leyendo

Orsi recibió a Sanguinetti y a el expresidente español Felipe González en la residencia de Suárez y Reyes

“A veces se habla de un solo partido, no, eso de ninguna manera. Los partidos que hoy integran la coalición son y serán autónomos, con sus definiciones propias. No es lo mismo ser blanco que colorado, no es lo mismo ser Batllista que Herrerista, no lo fue antes y no lo es ahora tampoco”, respondió Sanguinetti.

“Nosotros a la elección vamos a ir con el Batllismo y nuestra prédica y con nuestras banderas y con nuestras cosas, después, si hay coalición o no, veremos. Si hay un lema accidental para sumar votos, es un tema de ingeniería electoral, no de principios”, sostuvo.

La propuesta de algunos dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente para 2029 es de construir un lema común para votar juntos y sumar sufragios para la asignación de bancas en el Parlamento, pero manteniendo a cada partido como tal, como lo hace el Frente Amplio desde 1971.

Los expresidentes Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle escribieron notas de opinión como prólogo del libro Coalición Republicana, del politólogo Francisco Faig, marcando su postura favorable a un entendimiento electoral de sus partidos políticos.

Nota de redacción: la versión inicial de esta nota contenía errores y fue corregida.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
ADEMU

Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente
LAS PIEDRAS

Un toro atacó a un hombre y le causó un corte en el abdomen; la Policía lo trasladó con abundante sangrado al hospital
sigue la investigación por lavado de activos

Imputaron al Betito Suárez por posesión de drogas y vuelve a la cárcel con preventiva por 180 días
AVANZA EL JUICIO

Diego García puede enfrentar condena de seis a 15 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal"

Te puede interesar

Jutep resolvió que no existe incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y cargos en mutualistas
RESOLUCIÓN

Jutep resolvió que no existe incompatibilidad de Danza como presidente de ASSE y cargos en mutualistas
Álvaro Danza en Arriba Gente, lunes 22 de setiembre de 2025. 
Sociedad

Álvaro Danza renunció a su cargo como médico en la mutualista Cams de Soriano
Condenaron a un joven de 19 años por el homicidio de un hombre de 30 en el barrio Nuevo Ellauri
ATAQUE A TIROS EN OCTUBRE

Condenaron a un joven de 19 años por el homicidio de un hombre de 30 en el barrio Nuevo Ellauri

Dejá tu comentario