Sanguinetti: los partidos de oposición se tienen "que juntar" y luego definir la vía "técnico-electoral"

El expresidente Julio María Sanguinetti ratificó su postura de que los partidos Colorado y Nacional deben coordinar políticamente sin que asuman ya la definición técnica de la postulación electoral.

“¿Somos todos demócratas? Sí. ¿Queremos todos la economía de mercado? Sí. Entonces nos tenemos que juntar para operar en esa dirección. Si lo hacemos en un lema común o no, yo diría que es un tema técnico”, agregó el expresidente 1985-1990 y 1995-2000.

Durante el encuentro del Círculo de Montevideo, Sanguinetti fue consultado por periodistas sobre la presentación de estas colectividades tradicionales en un mismo partido y el expresidente aclaró que eso no ha sido planteado.

“A veces se habla de un solo partido, no, eso de ninguna manera. Los partidos que hoy integran la coalición son y serán autónomos, con sus definiciones propias. No es lo mismo ser blanco que colorado, no es lo mismo ser Batllista que Herrerista, no lo fue antes y no lo es ahora tampoco”, respondió Sanguinetti.

“Nosotros a la elección vamos a ir con el Batllismo y nuestra prédica y con nuestras banderas y con nuestras cosas, después, si hay coalición o no, veremos. Si hay un lema accidental para sumar votos, es un tema de ingeniería electoral, no de principios”, sostuvo.

La propuesta de algunos dirigentes de los partidos Colorado, Nacional e Independiente para 2029 es de construir un lema común para votar juntos y sumar sufragios para la asignación de bancas en el Parlamento, pero manteniendo a cada partido como tal, como lo hace el Frente Amplio desde 1971.

Los expresidentes Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle escribieron notas de opinión como prólogo del libro Coalición Republicana, del politólogo Francisco Faig, marcando su postura favorable a un entendimiento electoral de sus partidos políticos.

