Orsi se propone como fecha límite febrero de 2027 para concretar su viaje a Japón junto a empresarios

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El presidente Yamandú Orsi aseguró este sábado que la idea del gobierno es poner como fecha límite febrero de 2027 para que se concrete la visita oficial a Japón tras la invitación del embajador en Uruguay, Kenichi Okada.

En Tacuarembó, el mandatario afirmó que la idea es ir acompañado por una delegación de empresarios y trabajadores, como representantes de la sociedad, al igual que se hizo este año en su viaje a China. "Los empresarios y el país entienden que el gobierno tiene que ir con ellos y acompañándolos a ellos, porque son los que después dejan atados un montón de cosas que a nosotros nos beneficia", sostuvo.

Orsi analizó la coyuntura internacional en un mundo convulsionado por los conflictos bélicos. El presidente dijo que es una "señal llamativa" que dio la Unión Europea al entender que era necesario articular un acuerdo con el Mercosur.

"Se nos han abierto oportunidades; Indonesia, China, Japón, los países del Golfo; vamos a ver cómo termina esto, pero también te ofrecen oportunidades que como país no podemos desperdiciar, porque en un mundo que se cierra tenés que andar con todas las antenas prendidas", afirmó.

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